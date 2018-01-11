Преемником Венгера в "Арсенале" может стать Анчелотти

Итальянец Карло Анчелотти может сменить француза Арсена Венгера на посту главного тренера лондонского "Арсенала". Венгер, работающий с "Арсеналом" с 1996 года, намерен летом покинуть свой пост.

В связи с возможным уходом Арсена Вегера "Арсенал" начинает искать потенциального преемника. По данным "Спорт-Экспресса" таковым может стать Карло Анчелотти. Лондонцы готовы платить Анчелотти 10 миллионов евро в год.

Карло Анчелотти известен по работе с итальянскими "Пармой", "Ювентусом", "Миланом", английским Челси", испанским "Реалом" и немецкой "Баварией". Анчелотти покинул "Баварию" в сентябре и в настоящий момент не связан контрактом ни с одним из клубов.