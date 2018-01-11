Лукашенко назвал самую странную границу Европы

Граница Белоруссии и России – самая странная граница в Европе, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Он поручил правительству, министерству иностранных дел и другим заинтересованным ведомствам в течение года решить все вопросы с РФ в пограничной сфере, передает "Интерфакс".

Лукашенко напомнил, что российская сторона с февраля 2016 года "без официального уведомления начала осуществлять полноценный паспортный контроль в отношении всех лиц, следующих на автомобильном транспорте, а затем — на авиа- и железнодорожном".

Президент Белоруссии заявил, что это "ненормально, когда между двумя братскими народами снова восстанавливается граница, которую мы с таким трудом снимали больше 20 лет назад".

Россия, отметил Лукашенко, действует из соображений безопасности, однако эти отговорки он счел несостоятельными. Между силовыми ведомствами РФ и Белоруссии налажено конструктивное и системное сотрудничество, и если Москва поднимает этот вопрос, "значит, определенные опасения существуют".

Лукашенко призвал вести диалог и не закрываться от россиян.