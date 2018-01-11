Корреспондента ВГТРК не пропустили на территорию Украины

Украина не разрешила въезд на свою территорию корреспонденту ВГТРК Олегу Пакшину. Он прилетел сегодня в Киев из Стамбула. Не по работе, просто на выходные — отдохнуть. Однако дальше паспортного контроля его не пустили.

Олег Пакшин рассказал по телефону "России 24", что уже почти сутки находится в аэропорту Борисполь, украинские службы выдали ему решение о недопуске в страну. Причина приводится самая смехотворная — якобы он не может подтвердить цель пребывания. По словам корреспондента, на Украину он прилетел с туристической целью, на руках были обратные билеты, к настоящему времени они уже сгорели.

Украина фактически занимается преследованием российских журналистов. В 2015 году Киев заставил уехать журналистов Первого канала Александру Черепнину и Елену Макарову. В августе 2017 года СБУ вывезла на украинско-российскую границу корреспондента ВГТРК Тамару Нерсесьян. 26 июля 2017 года СБУ заявила о высылке корреспондентки телеканала "Россия 24" Марии Саушкиной (Князевой). Кроме того, сотрудники СБУ похитили у дома журналистку Первого канала Анну Курбатову. В ноябре 2017 года погранслужба Украины не пустила на территорию страны сотрудника РИА Новости Захара Виноградова, а в октябре прошлого года задержали корреспондента телепрограммы "Центральное телевидение" на НТВ Вячеслава Немышева.

Российские власти неоднократно призывали международные организации дать оценку преследованиям журналистов со стороны Киева.