Снежная буря парализовала столицу Казахстана

Мэр Астаны Асет Исекешев объявил о режиме чрезвычайной ситуации в городе, оказавшемся во власти снежной бури. В столице Казахстана заблокировано множество дорог, закрыт международный аэропорт, отменены занятия в школах и колледжах, местных жителей отпустили с работы по домам. Очевидцы сняли на видео разгул стихии на улицах Астаны.

Сильный буран обрушился на столицу страны и соседние регионы в ночь на 11 января. Ближе к обеду власти закрыли все выезды из города, призвав водителей не садиться за руль и не парковать машины на обочинах.

"В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями просим вас быть предельно внимательными и осторожными во избежание несчастных случаев", — говорится в сообщении на сайте акимата (мэрии).

Позже градоначальник и вовсе объявил о чрезвычайном положении в столице. К тому моменту местные жители выложили множество снимков и роликов, демонстрирующих занесенные снегом машины, поваленные заборы и столбы, сорванную кровлю крыш и поврежденные здания.

Больше других досталось жилым комплексам "Коркем" и "Арман кала", где стены и потолки покрылись трещинами и начали крошиться.

Судя по записям, оказавшихся на улицах людей буквально сносит с места мощными порывами ветра, однако сообщений о пострадавших пока не поступало. С утра появилось сообщение о пропавшем по пути в закрытую школу ученике, но спустя час его нашли и доставили домой.

Под ударом оказалась не только Астана: снегом занесло и Павлодар с Карагандой, а в Кокшетау из-за погодных условий закрыли воздушную гавань.