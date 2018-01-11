"Реал" может перехватить Гедеша у "Баварии" и "МанЮнайтед"

Молодой хавбек футбольной сборной Португалии и французского "Пари Сен-Жермен" Гонсало Гедеш, который выступает на правах аренды в испанской "Валенсии", может перейти в мадридский "Реал". "Сливочные" намерены приобрести 21-летнего перспективного полузащитника.

Как уже сообщали Вести.Ru, охоту на Гедеша начала "Валенсия", которая хотела выкупить права на хавбека у "ПСЖ", но не потянула сумму в 40 млн евро. Затем интерес к португальцу проявили английские "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", и, особенно, немецкая "Бавария".

И вот в спор с другими суперклубами вступил и "Реал", которому, как сообщает испанская AS, Гедеш может обойтись гораздо дороже, чем "Валенсии". Во-первых, продавцы прекрасно понимают, что возможности двух испанских клубов несопоставимы.

Во-вторых, мадридисты являются соперниками парижан по 1/8 финала Лиги чемпионов, и вряд ли боссы "ПСЖ" захотят просто так усиливать прямого конкурента по евротурниру. Наконец, в-третьих, на французский клуб давят правила финансового Fair Play: до 30 июня нынешнего года "ПСЖ" должен выручить от продаж игроков не менее 80 млн евро. Так что, цена на Гедеша будет куда выше первоначальной.