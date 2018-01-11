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Геология и науки о Земле 4 часа назад
Самый "странный" внеземной камень грозится изменить статус-кво Солнечной системы
Согласно данным нового исследования по химическому составу камень "Гипатия" не похож ни на один из изученных метеоритов или кометное вещество.
Фото Dr Mario di Martino, INAF Osservatorio Astrofysico di Torino.
Ещё со времён Древнего Египта находки, сделанные в Ливийской пустыне, привлекали внимание людей. Стеклообразные жёлтые камни, известные как ливийское стекло, использовались мастерами для изготовления украшений, наконечников копий и ножей. Гораздо позже учёные пришли к выводу, что необычная порода является результатом падения метеорита или кометы, в результате которого песок расплавился и застыл в виде прозрачных осколков.
Но песок пустыни долгое время скрывал нечто более интересное. В 1996 году учёные нашли на юго-западе Египта уникальный предмет, который вскоре стали называть "самым странным камнем на планете". Через некоторое время стало очевидно, что находка, получившая название "Гипатия" в честь первой женщины-учёного, математика, астронома и философа Гипатии Александрийской, имеет внеземное происхождение. Но в 2015 году команда исследователей во главе со специалистами из ЮАР объявила, что необычный камень не похож ни на один из известных типов метеоритов.
В своей новой статье, которая была опубликована в издании Geochimica et Cosmochimica Acta, та же команда обнаружила в составе "Гипатии" микроминеральные соединения, которые до сих пор не встречались в Солнечной системе, в том числе в изученных ранее метеоритах и кометном веществе.
Ян Крамерс (Jan Kramers), ведущий автор исследования, сравнивает удивительный камень с пирогом, который упал в муку и развалился на куски. Большая его часть представляет собой минеральные включения внеземного происхождения, которые похожи на ягоды и орехи внутри теста, а трещины заполнены земными материалами, подобно тому, как мука оседает на всём, что в неё попало.
Естественно, основное внимание учёных было уделено как раз метеоритной части "Гипатии", и именно тут их ждал сюрприз.
Для начала напомним, что все известные науке метеориты можно разделить на три группы: каменные, железные и железно-каменные. Большинство каменных тел относятся к так называемым хондритам. Они сформировались на заре Солнечной системы из протопланетного диска и с тех пор практически не подвергались изменению. Кроме того, существует подгруппа редких ахондритов, которые представляют собой осколки планет и гигантских астероидов.
"Если бы мы могли растолочь всю планету Земля в огромной ступке, то получили бы пыль с таким же химическим составом, как у метеоритов-хондритов, — рассказывает Крамерс в пресс-релизе университета. – В хондритах содержится небольшое количество углерода и много кремния. Но большая часть "Гипатии" хоть и богата углеродом, содержит необычно мало кремния".
Ещё более необычным является тот факт, что камень содержит очень много специфических углеродных соединений, называемых полиароматическими углеводородами. Эти вещества являются основными компонентами межзвёздной пыли, которая существовала ещё до образования Солнца и иногда встречается в кометах.
Однако самые большие неожиданности преподнёс детальный анализ крошечных минеральных зёрен, выполненный соавтором работы Георгием Беляниным. В них был обнаружен такой уникальный компонент, как чистый металлический алюминий. На Земле и других планетах нашей системы самородки алюминия в ничтожных количествах могут встречаться только в очень специфических условиях, например, в жерлах вулканов. Помимо этого в зёрнах присутствовали фосфат серебра и карбид кремния, и снова в неожиданных формах.
В статье приводится немало и других результатов, исходя из которых, авторы заключают, что, с одной стороны, "Гипатия" или, по крайней мере, отдельные её части образовались ещё до начала формирования Солнечной системы. С другой стороны, может статься и так, что "странный" камень потребует пересмотра существующего представления об этом событии.
На сегодняшний день с относительной уверенностью исследователи могут говорить лишь о том, что "Гипатия" была сформирована в чрезвычайно холодной среде ниже -196 градусов Цельсия. Это означает, что родиной камня скорее всего является пояс Койпера, простирающийся за орбитой Нептуна или облако Оорта в межзвёздном пространстве.
Как водится, долгие годы исследования космического объекта хотя и дали некоторое количество ответов, но породили ещё больше вопросов. В ближайших же планах у команды из Йоханнесбурга значится поиск как можно более точного адреса происхождения самого странного камня на Земле.
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