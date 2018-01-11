Врачи рязанского кардиодиспансера устроили застолье вместо приема пациентов

Врачи рязанского кардиодиспансера в разгар рабочего дня устроили застолье в кабинете заведующей, в то время как в коридоре их дожидались пациенты. Один из возмущенных посетителей снял медиков на видео.

Речь, судя по всему, идет об Областном клиническом кардиологическом диспансере, расположенном на улице Стройкова в самом центре областного центра.

"В часы приема врачи отмечают в кабинете у заведующей, пациенты молча ждут, пока закончится это совещание", — посетовал автор ролика Александр Морозов.

На кадрах видно, как мужчина проходит по коридору, где дожидаются приема пациенты, а потом без стука заходит в кабинет заведующей отделением Галины Лазаревой, куда перед ним заглянула медсестра. Его взору открывается богатый стол на 11 человек, за которым сидят девять женщин в белых халатах.

"А вот такое собрание у нас. Такое собрание у заведующей отделением. Всё, всех увидели, всех посмотрели, будет направлено куда нужно", — пообещал молчащим врачам Александр и тут же покинул кабинет.

О реакции областного Минздрава на произошедшее пока что информации не поступало.