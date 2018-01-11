СКР - Польше: версия о взрыве на борту Качиньского проверялась и не подтвердилась

Версия о взрыве на борту самолета президента Польши Леха Качиньского проверялась в первую очередь и подтверждения не нашла. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Специалисты Международного авиационного комитета провели собственное расследование и пришли к аналогичным выводам.

"Отвечая на запросы журналистов по поводу заявлений польской комиссии по расследованию авиакатастрофы самолета Ту-154М президента Леха Качиньского в 2010 году, хотелось бы подчеркнуть, что никаких данных, подтверждающих эти заявления, никто не приводил", — подчеркнула Петренко.

В свою очередь летчик-испытатель Ту-154, член технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета по расследованию катастрофы Рубен Есаян рассказал, что он лично на тренажере демонстрировал польской стороне действия экипажа и его ошибки.

"Я спросил их: "Вы убедились? Это вина вашего экипажа". Тогда польская комиссия согласилась с выводами расследования", — сообщил Есаян РИА Новости.

Он уверен, что все дело в политике. По его словам, когда родственники погибших потребовали компенсацию в миллион евро за каждого погибшего, польские власти решили, что "это большие деньги, пусть за все заплатит Россия".

Самолет Ту-154, на борту которого находился президент и политическая элита Польши, разбился 10 апреля 2010 года. Он рухнул при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". Погибли все 96 человек.

Комиссия МАК пришла к выводу, что причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром. Также были выявлены недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

В декабре президент Владимир Путин назвал чушью и блефом звучащие в Варшаве заявления о причастности России к крушению самолета.

"Не было никаких взрывов. Это все изучено экспертами и с польской стороны, и с российской. Внимательным самым образом изучено все происходившее внутри самолета, когда в кабину вошел некто, пилот ему говорит: "Садиться нельзя", а тот ему отвечает "Нет, я не пойду ему даже докладывать". Кому ему? Президенту, видимо", — подчеркнул Путин во время Большой пресс-конференции.

Также президент напомнил полякам, что лайнер летел из Варшавы: "Значит, там их и положили. Мы что ли туда пробрались? Ищите у себя тогда".

Однако польская сторона с выводами экспертов не согласна. 10 января во время заседания комиссии по повторному расследованию авиакатастрофы был заслушан международный эксперт Фрэнк Тейлор. Он заявил, что "левое крыло самолета Ту-154М было разрушено в результате взрыва изнутри, существовало несколько источников взрыва".

А сегодня главой этой комиссии был назначен экс-министр национальной обороны Польши Антони Мачеревич. По словам нового министра Мариуша Блащака, Мачеревич "проявил особую решимость и энтузиазм в выяснении причин катастрофы под Смоленском".