Пособие по уходу за детьми-инвалидами забывают повысить уже почти пять лет

Матери, на руках которых находятся дети-инвалиды, пытаются через соцсети и СМИ обратить внимание правительства на то, что пособие по уходу за детьми с особенностями развития не поднималось с 2013 года.

Почти 5 лет назад его подняли до 5500 рублей в месяц, и оно было "привязано" к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Однако уже несколько лет, несмотря на то, что увеличивается и размер МРОТ, и сумма детских пособий, пособие по уходу за ребенком-инвалидом остается на прежнем уровне и на 2018 год его повышение не запланировано вновь.

"Когда в семье рождается ребенок-инвалид, чаще всего один из родителей вынужден оставить работу, чтобы ухаживать за больным ребенком. Чаще всего это мать. А еще, к сожалению, не редко, мужчины не выдерживают новых жизненных трудностей и оставляют семью", — говорит общественный активист Светлана Штаркова, которая воспитывает ребенка-инвалида.

В комментарии Вестям.Ru она поясняет, что неработающая мать остается одна с ребенком-инвалидом и зачастую – практически без средств к существованию, поскольку существовать приходится только на те средства, которые выплачивает ей государство в виде пособия по уходу за ребенком-инвалидом.

"Размер этого пособия на настоящий момент — 5500 рублей. Можно ли прожить взрослому человеку на эти деньги сейчас?" – задается вопросом Светлана.

В итоге получается, что родители становятся по сути "иждивенцами" своих детей-инвалидов и живут на их пенсию, которая на настоящий момент составляет 12 тысяч 82 рубля и 6 копеек.

"А ведь по идее пенсия ребенка должна направляться на его реабилитацию и лечение в первую очередь", — рассуждает Штаркова. В итоге выходит чуть больше 17 тысяч рублей на двоих (а то и троих, четверых, если в семье есть еще дети) в месяц.

При этом, например, в Москве прожиточный минимум для трудоспособных граждан составляет 18742 рубля, а для детей 14252 рубля.

Таким образом, абсолютно очевидно, что одинокий неработающий родитель с ребенком-инвалидом находятся далеко за чертой бедности. И может рассчитывать на настоящий момент только на благотворительную помощь, отмечает активистка.

"Уход за больным ребенком — это тяжелый морально и физически труд 24 часа в сутки, 365 дней в году, без выходных, праздников и отпуска. И это — на всю жизнь. И хотя мама не состоит нигде в штате, но она по факту является не просто мамой, но и массажистом, медсестрой, логопедом, дефектологом, а чаще всего — самым компетентным врачом. И сейчас этот труд оплачивается даже ниже уровня МРОТ", — говорит Светлана Штаркова.

При этом с 1 января 2018 года ежемесячное пособие на детей до 3 лет в малоимущих семьях для одиноких матерей было увеличено до 15 тысяч рублей, а опекуны на подопечных получают пособие в размере минимум 16 тысяч рублей.

В такой ситуации матери детей-инвалидов считают себя забытыми и надеются, что эта несправедливость будет устранена.