WADA: данные от хакеров Fancy Bears давно устарели

Официальные представители Всемирного антидопингового агентства прокомментировали ситуацию вокруг опубликованной хакерской группировкой Fancy Bears информации, согласно которой сотрудники WADA, работавшие в комиссии Ричарда Макларена, имели связи с американским ФБР.

Пресс-служба агентства сообщила на соответствующий запрос: "Всё, что они опубликовали 10 января, устарело". Чиновники WADA также назвали группу Fancy Bears преступной организацией, сообщает телеканал Russia Today со ссылкой на РБК. По мнению борцов с допингом, хакеры ставят целью подорвать работу WADA и других структур, борющихся за чистоту спорта.

Как уже сообщали Вести.Ru, накануне Fancy Bears объявил о связях ряда сотрудников комиссии Макларена, которая расследовала дела о допинге в российском спорте, с Федеральным бюро расследований США. Пресс-служба WADA отказалась комментировать достоверность предоставленных хакерами данных.