В Новой Зеландии найдены останки гигантской вымершей летучей мыши

В Новой Зеландии найдены ископаемые останки вымершей необычно крупной летучей мыши. Об этом сообщает группа палеонтологов из Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и США в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

На первый взгляд, зверёк не может похвастаться габаритами: по оценкам авторов, масса его тела составляла около 40 граммов. Однако это означает, что он в три раза больше средней летучей мыши среди ныне живущих видов.

Животное принадлежит к доселе неизвестному роду и виду. Его назвали Vulcanops jennyworthyae, в честь члена команды Дженни Уорти (Jenny Worthy) и отеля "Вулкан", в котором жили исследователи. Это первый новый род летучих мышей, открытый в Новой Зеландии за последние 150 лет.

Но на этом рекорды не заканчиваются. Предполагается, что этот вид жил в норах. И это самый большой известный науке вид летучих мышей, предпочитающих такой образ жизни.

Ещё одной особенностью зверька была его диета. Анализ зубов показал, что рукокрылое поедало мелких позвоночных, а также употребляло много растительной пищи. Такой рацион не встречается у ныне живущих летучих мышей Австралии и Новой Зеландии, зато он похож на предпочтения их "кузенов" из Южной Америки.

Дело в том, что 50 миллионов лет назад оба материка входили в состав одного "осколка" суперконтинента Гондваны. В те далёкие времена средняя температура на Земле была выше сегодняшней на 12 градусов, а Антарктида была покрыта лесами. После того как континенты и острова разбрелись кто куда, эволюция рукокрылых на каждом из них пошла своим путём.

V. jennyworthyae жил значительно позже отделения Новой Зеландии от материка, но, оказывается, сохранил "память предков" в своей диете. Находке от 16 до 19 миллионов лет, то есть она принадлежит раннему миоцену. Это ещё одно доказательство того, что фауна той эпохи была гораздо богаче, чем можно предположить по немногим сохранившимся реликтам, таким как птица киви.

Как полагают исследователи, причиной вымирания V. jennyworthyae могло быть изменение климата – в середине миоцена стало холоднее и суше (что сказалось на растительности и условиях среды).

Как сообщается в пресс-релизе исследования, ныне в Новой Зеландии обитают только два вида летучих мышей, которые наравне с человеком являются единственными местными сухопутными млекопитающими. Всех остальных в последние 800 лет завезли сюда именно люди.

К слову, "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали и о других палеонтологических находках в Австралии и её окрестностях. Например, мы рассказывали о новом виде сумчатого льва, крупнейших в мире следах динозавра и самых древних птичьих следах.