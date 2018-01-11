В Кемерове водитель внедорожника разбил стекло другому автомобилисту

Разбитое стекло и оскорбления стали результатом конфликта на дороге в городе Кемерово. Все случившееся попало в объектив видеорегистратора пострадавшего водителя.

ЧП произошло в субботу, 30 декабря, около 13:10 в городе Кемерово.

На кадрах видно, как перед владельцем регистратора тормозит черный внедорожник Toyota Land Cruiser с местными номерами. Из него выходит водитель, который сначала высказывает автору видео претензии по поводу его стиля вождения. В какой-то момент агрессивный владелец внедорожника произносит угрозу, сразу после этого слышен звук разбивающегося стекла.Затем владелец внедорожника садится в свое авто и уезжает.