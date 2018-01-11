Златану Ибрагимовичу надоело в "Манчестер Юнайтед"

Шведский нападающий Златан Ибрагимович намерен расторгнуть контракт с "Манчестер Юнайтед". 35-летнего футболиста не устраивает недостаток игровой практики в клубе.

Златан Ибрагимович собирается расторгнуть контракт с клубом, чтобы в марте перейти в китайский или американский клуб. Ибрагимович хочет получить статус свободного агента и надеется, что "Манчестер Юнайтед" не станет его удерживать. Контракт Златана с "МЮ" истекает в конце мая.

Прошлой весной Златан получил травму колена, восстановление после которой заняло 7 месяцев. Осенью шведский футболист подписал новый контракт. Но после выздоровления Ибрагимович лишь семь аз выходил на поле. Нападающий недоволен своим положением в клубе, и хочет сменить клуб.