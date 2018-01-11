Непогода в Астане едва не отменила Кубок вызова МХЛ

Столица Казахстана в эти дни принимает всезвездный уикенд Континентальной хоккейной лиги, в рамках которого запланирован целый ряд мероприятий, приуроченных к Матчу звезд КХЛ. Однако Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги едва не был отменен из-за непогоды.

В Астане с утра четверга, 11 января, резко ухудшилась погода: снежная буря сопровождалась небывалым ветром и снежными заносами, сообщает ТАСС. Местные власти объявили чрезвычайную ситуацию природного характера. Однако, как информирует пресс-служба КХЛ, Кубок вызова МХЛ, намеченный на вечер четверга, пройдет по расписанию.

При этом Лига призывает болельщиков, планирующих посетить Кубок Вызова на "Барыс-Арене", принять все необходимые меры безопасности. "Главное для нас – жизнь и здоровье людей", – сообщила пресс-служба КХЛ.

При этом администрация Астаны объявила об отмене занятий в ряде школ и колледжей, также приостановлено движение некоторых пригородных маршрутов автобусов, а международный аэропорт временно закрыт.