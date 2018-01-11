Москву ждет самая холодная ночь с начала зимы

По прогнозам синоптиков, ночь с 11 на 12 января в Москве станет самой холодной с начала зимы – в городе подморозит до минус 10 градусов. До этого температура опускалась чуть ниже минус 7 градусов только 8 и 26 декабря.

Днем 12 января в столице ожидается 6-8 градусов мороза, возможен слабый снег, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России. В предстоящие выходные погода значительно не изменится: днем будет 5-7 градусов мороза, а по ночам на пару градусов холоднее. Под влиянием антициклона осадки прекратятся, и в городе выглянет солнце.