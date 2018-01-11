Ужин с Дональдом Трампом разыграют в лотерею

Поужинать с Дональдом Трампом смогут двое счастливчиков, которые выиграют в лотерею вечер в кругу семьи президента США. Необычный лот приурочен к годовщине его инаугурации, сообщает сайт Республиканской партии.

Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо заполнить специальную форму на этом портале, указав свое имя, фамилию, почтовый индекс и адрес электронной почты. Удачливый американец получит пригласительный на двоих и совершит перелет до Палм-Бич, где поужинает с президентом, передает ТАСС.

Как говорится в "Твиттере" Республиканской партии, авиабилеты и размещение в отеле оплатят организаторы конкурса. Кроме того, счастливый победитель и его спутник смогут сделать фото на память вместе с Дональдом Трампом. Ужин назначен на 20 января и пройдет в поместье главы государства "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич (штат Флорида).

При этом неизвестно, какова минимальная цена участия в лотерее. На официальном сайте президента лишь указано, что сумма пожертвования не может превышать 2,7 тыс. долларов согласно законам США.