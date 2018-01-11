Забанен в Google: популярному видеоблогеру объявили бойкот за пропаганду суицида

Представители компании Google объявили бойкот одному из самых популярных видеоблогеров в мире, американцу Логану Полу, за то, что тот снял ролик с трупом во время недавнего визита в Японию. После санкций блогер удалил видео, извинившись перед своими подписчиками, сообщает ABC News.

Аккаунт Логана Пола удалили из сервиса Google Preferred, который предлагает рекламодателям сотрудничество с авторами самых популярных YouTube-каналов. Кроме того, компания заявила, что Логана не будет в четвертом сезоне сериала "Foursome", который снимает YouTube.

Дальнейшее сотрудничество YouTube и Логана также приостановлено. Ранее сообщалось, что блогер должен был сыграть главную роль в фильме "The Thinning: New World Order", который готовятся выпустить представители видеохостинга.

YouTube принадлежит Google, а блогеры, такие как Логан, зарабатывают деньги, показывая в своих роликах рекламу Google.

В конце декабря 2017 года Логан Пол приехал в Японию и посетил Аокигахару — лес, в котором многие пытались уйти из жизни. 31 декабря видеоблогер опубликовал ролик, в котором снял тело японца, найденное им в этом лесу. Американец не смог скрыть своей радости от обнаружения жуткой находки.

Зрителям не понравилось это видео. Они обвинили Пола в неуважении к покойному, а также к Японии в целом. В роликах, которые блогер снял в Стране восходяшего солнца, Логан ходил по улицам голым, кидался покеболами в полицейских и называл местного гида "суши".

Вскоре после шквала критики со стороны зрителей Логан написал в своем "Твиттере", что временно перестает снимать видео и собирается хорошенько подумать над своим поведением.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Полу удалось заработать 12,5 миллиона долларов.