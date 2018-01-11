Американским штурмовикам не хватает воздуха. Полеты Thunderbolt II частично приостановлены

Двадцать восемь штурмовиков А-10 Thunderbolt II, которые базируются на аэродроме ВВС США в Аризоне, временно отстранены от полетов. Несколько пилотов пожаловались на проблемы со снабжением кислородом в кабине. Один из последних случаев произошел в конце ноября прошлого года, сообщает издание Aviation Week. Сразу два летчика доложили, что задыхаются и вынуждены перейти на резервный запас воздуха.

Интересно, что сейчас на американских штурмовиках стоят две разных кислородных системы: старая LOX и новая Obogs. И проблемы возникают с обеими. Но если в первой неисправность нашли и устранили почти сразу, то причину поломки второй пока даже не обнаружили. Поэтому полеты всех A-10 с новой кислородной системой приостановлены.

Это уже не первый случай, когда американские летчики жалуются на удушье во время полета. С аналогичной неисправностью сталкиваются и летчики многоцелевых истребителей F-35. Причем там же, в Аризоне. Например, в июне 2017 года пятеро пилотов были вынуждены перейти на резервные кислородные системы, чтобы не задохнуться.

А-10 Thunderbolt II – основной штурмовик вооруженных сил США. Эта боевая машина отличается очень необычной конструкцией, когда большую часть фюзеляжа занимает 7-ствольное 30-миллиметровое орудие GAU-8/A. Есть даже шутка, что сначала была разработана пушка, а потом вокруг нее построили самолет.

Штурмовик предназначен для поддержки пехоты и бронетехники на поле боя. Помимо пушки, у него есть 8 узлов подвески оружия на крыльях и 3 на фюзеляже. На них можно разместить более 7 тонн управляемых ракет и бомб. Стоимость каждого A-10 – почти 19 миллионов долларов.