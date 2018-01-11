Пригородные платформы становятся ближе к МЦК

На Московской железной дороге полным ходом идёт перенос платформ ближе к станциям МЦК. Время пересадок должно сократиться в разы. Пассажиры даже смогут переходить с одной платформы на другую по принципу "сухих ног" — то есть, не выходя на улицу.

Экскаватор мощными движениями ковша разрывает замёрзшую землю. Это будет специальная траншея, куда потом встанут бетонные опоры платформы "Ленинградская". Параллельно с этим рабочие монтируют железобетонные конструкции. Для того, чтобы передвинуть станцию на 300 метров, строителям пришлось переносить коммуникации.

"Очень тяжело подземные коммуникации переносить, люди, можно сказать, работают по минному полю, если сравнить с военными. Они — как сапёры: выискивают кабеля, трубопроводы и всё такое прочее", — рассказывает прораб строительного участка Армен Киракосян.

Работать строителям приходилось действительно почти в боевых условиях: движение электричек во время строительства не прекращалось ни на минуту.

Платформа станет ближе к станции МЦК "Стрешнево" на 300 метров, переходить пассажиры будут по принципу "сухие ноги". Параллельно с новой платформой возведут и два перехода через пути. Сейчас чтобы добраться с электрички до "Ласточки" люди тратят около 20 минут.

— Неудобно очень, далеко идти! В одну сторону надо идти очень много, и там неудобно перейти. А если на "Балтийскую" пойти — там тоже, в общем-то, неудобно!

А на Курском направлении пересечения с Московским центральным кольцом и вовсе не было. Сейчас здесь возводят новую платформу "Новохохловская". Она будет ближе всего к станции МЦК с таким же названием. Строительные работы завершены, впереди — отделка.

"Сейчас ведутся работы по переустройству контактной сети, потому что без переустройства контактной сети невозможно смонтировать пролётостроение, высота не позволяет", — говорит начальник строительного участка Алексей Михаленко.

"Пассажиры Курского направления — это в том числе жители Подольска, других районов Москвы — будут легко, за считаные минуты пересаживаться из электричек в "Ласточки" либо наоборот. Для этого мы также строим на платформе ещё конкорс, оснастим его современной инфраструктурой", — говорит представитель пресс-службы Московской железной дороги Владимир Зайченко.

Пригородные электрички практически сольются с центральным кольцом и станут одним целым. Это произойдёт на всех радиальных направлениях. Платформа "Северянин" станет ближе к станции "Ростокино", а "Окружная" пододвинется к одноимённой станции МЦК.

"Прогнозные величины, действительно, для каждого из этих проектов существуют, и они все подразумевают, что с переносом платформы и интеграцией пригородных радиальных направлений с МЦК пассажиропоток там, где это произойдёт, фактически будет увеличен в среднем в два раза", — говорит начальник службы корпоративных коммуникаций Московской железной дороги — филиала ОАО "РЖД" Владимир Мягков.

На всех направлениях работы планируют закончить к августу этого года.