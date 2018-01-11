Официальный запрет и штраф: бросать окурки где придется теперь нельзя

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Лесные пожары 1 час назад
Официальный запрет и штраф: бросать окурки где придется теперь нельзяЧитайте нас в Telegram
В России официально запретили выбрасывать окурки на улицу — например, из автомобиля. Теперь за это будут штрафовать: речь идет о пожарной безопасности. Кто будет ловить нарушителей? Что делать с пешеходами, которые нередко бросают окурки прямо под ноги другим? И кого еще коснутся новые правила?
— Вы видите, что здесь курить нельзя?
— Нельзя? Я не знал! Извините!
Яркий запрещающий знак, который, казалось бы, невозможно не заметить, курильщики упорно игнорируют.
— Девушки, вот знак висит, а вы стоите и курите.
— Ой, не видели, честно!
Людей с дымящимися сигаретами на вокзалах, кажется, можно встретить где угодно. Курят пассажиры, сотрудники охраны и даже полицейские. На железнодорожных путях — сотни "бычков".
— Вы покурили в положенном месте или нет?
— Нет.
— А сигарету Вы куда выбросили?
— На пол.
Окурки умудряются выбрасывать прямо под ноги, даже если рядом стоит урна. Правда, увидев камеру, некоторые все же убирают за собой.
— Вы в положенном месте курите?
— Нет.
— Про законы слышали?
— Да, но я нигде не вижу, чтобы какой-нибудь указатель был.
— Вы в положенном месте курите?
— Нет.
— Вас хоть раз штрафовали?
— Да, штрафовали.
— То есть, ничему это не учит?
— Нет, почему, учит, но просто — ну, захотелось!
На обочинах автомобильных дорог — та же самая картина. Больше всего окурков — на оживленных перекрёстках, где машины стоят в пробке. Бычки швыряют прямо из окон.
— А куда Вы деваете окурки?
— Вот.
— У Вас пустая там пепельница.
— А я только пришёл!
Кадры из Бурятии — прекрасная иллюстрация того, к чему может привести непотушенная сигарета. Мужчина выбросил окурок и спровоцировал пожар, который уничтожил 2 тысячи гектаров леса. Поджигателя оштрафовали на полмиллиарда рублей.
В Канаде страшный пожар тоже начался из-за обычной сигареты. Пламя уничтожило 26 тысяч гектаров леса.
Португалия: огонь отрезал все пути к отступлению, 62 человека заживо сгорели в машинах.
С этого года россиянам официально запретили выбрасывать окурки и горящие спички из окон машин и поездов. Под защитой — все участки железнодорожных путей и полосы вдоль дорог.
Полосы отвода на автомобильных и железных дорогах должны быть очищены от мусора. Проблема в том, что на них растёт трава. Зимой это не так страшно, а вот летом, особенно в засушливую погоду, она может запросто загореться. Ведь температура даже тлеющего окурка — примерно 300 градусов.
— Как Вы относитесь к такому закону?
— Я вообще не курю! Я полностью, двумя руками за!
— Как вы считаете правильно это?
— Справедливо! Зачем мусорить — тем более, это все валяется потом, и дым из машин.
Кроме того, запрещается выжигать траву и разводить костры рядом с дорогами. В первую очередь это касается дачников и фермеров.
"Каждый собственник земли — будь то садовод или владелец-фермер, — если у него земля не обрабатывается, и все зарастает сухой травянистой растительностью, он обязан её удалять, своевременно убирать и следить за своим земельным участком, чтобы в случае возгорания этой сухой травы пожар не переходил на другие земли, объекты", — рассказывает директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
Для физических лиц штраф за нарушение — до четырёх тысяч рублей. Для юридических лиц — до 200 тысяч рублей. Впрочем, некоторые эксперты говорят: выполнить постановление будет сложно. К каждому нарушителю полицейского не приставить.
"Большая ответственность ляжет на контролирующие органы — это дополнительная нагрузка. А на большом удалении от населенных пунктов контролировать выполнение этого закона будет весьма проблематично — равно как и взыскивать наказания", — говорит эксперт по противопожарным системам Александр Глущенко.
Надзорные органы планируют регулярно проводить профилактические рейды. Россиян тоже призывают не оставаться равнодушными и сообщать о нарушениях в полицию или МЧС.
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