Официальный запрет и штраф: бросать окурки где придется теперь нельзя

В России официально запретили выбрасывать окурки на улицу — например, из автомобиля. Теперь за это будут штрафовать: речь идет о пожарной безопасности. Кто будет ловить нарушителей? Что делать с пешеходами, которые нередко бросают окурки прямо под ноги другим? И кого еще коснутся новые правила?

— Вы видите, что здесь курить нельзя?

— Нельзя? Я не знал! Извините!

Яркий запрещающий знак, который, казалось бы, невозможно не заметить, курильщики упорно игнорируют.

— Девушки, вот знак висит, а вы стоите и курите.

— Ой, не видели, честно!

Людей с дымящимися сигаретами на вокзалах, кажется, можно встретить где угодно. Курят пассажиры, сотрудники охраны и даже полицейские. На железнодорожных путях — сотни "бычков".

— Вы покурили в положенном месте или нет?

— Нет.

— А сигарету Вы куда выбросили?

— На пол.

Окурки умудряются выбрасывать прямо под ноги, даже если рядом стоит урна. Правда, увидев камеру, некоторые все же убирают за собой.

— Вы в положенном месте курите?

— Нет.

— Про законы слышали?

— Да, но я нигде не вижу, чтобы какой-нибудь указатель был.

— Вы в положенном месте курите?

— Нет.

— Вас хоть раз штрафовали?

— Да, штрафовали.

— То есть, ничему это не учит?

— Нет, почему, учит, но просто — ну, захотелось!

На обочинах автомобильных дорог — та же самая картина. Больше всего окурков — на оживленных перекрёстках, где машины стоят в пробке. Бычки швыряют прямо из окон.

— А куда Вы деваете окурки?

— Вот.

— У Вас пустая там пепельница.

— А я только пришёл!

Кадры из Бурятии — прекрасная иллюстрация того, к чему может привести непотушенная сигарета. Мужчина выбросил окурок и спровоцировал пожар, который уничтожил 2 тысячи гектаров леса. Поджигателя оштрафовали на полмиллиарда рублей.

В Канаде страшный пожар тоже начался из-за обычной сигареты. Пламя уничтожило 26 тысяч гектаров леса.

Португалия: огонь отрезал все пути к отступлению, 62 человека заживо сгорели в машинах.

С этого года россиянам официально запретили выбрасывать окурки и горящие спички из окон машин и поездов. Под защитой — все участки железнодорожных путей и полосы вдоль дорог.

Полосы отвода на автомобильных и железных дорогах должны быть очищены от мусора. Проблема в том, что на них растёт трава. Зимой это не так страшно, а вот летом, особенно в засушливую погоду, она может запросто загореться. Ведь температура даже тлеющего окурка — примерно 300 градусов.

— Как Вы относитесь к такому закону?

— Я вообще не курю! Я полностью, двумя руками за!

— Как вы считаете правильно это?

— Справедливо! Зачем мусорить — тем более, это все валяется потом, и дым из машин.

Кроме того, запрещается выжигать траву и разводить костры рядом с дорогами. В первую очередь это касается дачников и фермеров.

"Каждый собственник земли — будь то садовод или владелец-фермер, — если у него земля не обрабатывается, и все зарастает сухой травянистой растительностью, он обязан её удалять, своевременно убирать и следить за своим земельным участком, чтобы в случае возгорания этой сухой травы пожар не переходил на другие земли, объекты", — рассказывает директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Для физических лиц штраф за нарушение — до четырёх тысяч рублей. Для юридических лиц — до 200 тысяч рублей. Впрочем, некоторые эксперты говорят: выполнить постановление будет сложно. К каждому нарушителю полицейского не приставить.

"Большая ответственность ляжет на контролирующие органы — это дополнительная нагрузка. А на большом удалении от населенных пунктов контролировать выполнение этого закона будет весьма проблематично — равно как и взыскивать наказания", — говорит эксперт по противопожарным системам Александр Глущенко.

Надзорные органы планируют регулярно проводить профилактические рейды. Россиян тоже призывают не оставаться равнодушными и сообщать о нарушениях в полицию или МЧС.