В Подмосковье восстановили "Дом Круминга"

Долгое время усадьба практически лежала в руинах, пока за её реставрацию не взялись частные инвесторы. С их помощью старинный особняк удалось отремонтировать, а после окончания всех работ предприниматели получили право льготной аренды памятника. Как преображаются эта и другие исторические усадьбы Подмосковья?

Среди безликих бетонных построек — яркая зелёная крыша. Ещё несколько лет назад "Дом Круминга" в Люберцах терялся в этом сером однообразии. Сегодня бесхозная усадьба, зажатая между промзоной и эстакадой, преобразилась.

Резные наличники, массивные рамы, старинное крыльцо: в доме причудливо переплетаются география, время и история. Николай Круминг — управляющий американским заводом сельскохозяйственной техники. Родился в Германии, вырос в Латвии, работал в России.

Бывал здесь и Ленин: Круминг устраивал для него охоту, в перерывах общались — завод для революционеров был очень важен. А сам дом в годы Октябрьской стал ставкой большевиков. Бывал здесь и другой известный революционер.

"На этот завод и Фидель Кастро приезжал — это действительно было огромное событие, все вспоминают", — рассказывает заведующая отделом развития Люберецкого краеведческого музея Ольга Засыпкина.

Изящные чернильницы на оригинальном письменном столе, в резном берёзовом серванте — чайный набор. Все эти предметы были свидетелями истории. Интерьер дома частично воссоздан в местном краеведческом музее.

"Вообще предметы мебели — действительно необыкновенные. Это береза — вообще очень нежный, очень необычный рисунок", — демонстрирует Ольга Засыпкина.

В советское время дом стал яслями, а затем музеем имени Ухтомского. Год за годом памятник культурного наследия разрушался и становился призраком прошлого.

В 2000-х здание превратилось в руины. Лестница прогнила, некоторые ступени и балясины и вовсе отсутствовали. Оригинальное окно сохранилось, но при малейшем прикосновении рама рассыпалась, оставляя щепки и пыль, по которым пытались воссоздать историю.

"В связи с тем, что здесь с 2007 года было отключено отопление, и за памятником никто не следил, соответственно, лопнули трубы, были разбиты окна, разорваны батареи, текла кровля, был разрушен фундамент", — рассказывает арендатор усадьбы "Дом Круминга" Галина Ярыгина.

По программе "Усадьбы Подмосковья" дом был отреставрирован. Условия областного проекта привлекают все больше арендаторов.

"Мы эти усадьбы выставляем на аукцион, находим инвесторов и после того, как усадьбы будут восстановлены, отреставрированы, мы предлагаем инвесторам льготную арендную ставку", — говорит министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

Здания должны привести в прежний вид в течение семи лет, затем арендная плата в год составит всего рубль за квадратный метр. Своих инвесторов нашла и усадьба Липгарта в Коломне. Дом начала XX века — редкий образец эпохи модерна. Несмотря на явные разрушения, удалось сохранить все нюансы планировки. Строители обещают воссоздать архитектуру в мельчайших деталях.

"Окна также имеют свою определенную конфигурацию, то есть, мы даже закупили уже специальные фрезы для того, чтобы выполнять именно ту филенку, тот фасон деталей, который здесь был когда-то", — говорит представитель арендатора усадьбы Липгарта Анатолий Устинов.

На территории в семь гектаров рядом с водоемом и богатым парком может появиться реабилитационный центр травматологии. Активные реставрационные работы в усадьбе Липгарта начнутся в следующем году. А "Дом Круминга" в Люберцах можно посетить уже сейчас. Или дождаться лета, когда благоустроят территорию и откроют гостиничный комплекс.