Лидер футбольного "Енисея" Андрей Козлов перешел в "Оренбург"

Лучший бомбардир красноярского "Енисея" Андрей Козлов продолжит карьеру в "Оренбурге". Клубы договорились о переходе, и в ближайшее время Козлов подпишет контракт с оренбуржцами.

В первой части чемпионата Козлов забил 15 мячей и возглавляет список бомбардиров ФНЛ. Во многом благодаря результативности 28-летнего нападающего сибиряки занимают первое место во втором силе дивизионе российского футбола. Однако вторую часть сезона Козлов проведет не в "Енисее", а в составе его ближайшего конкурента "Оренбурга".

После 25 туров "Енисей" лидирует в ФНЛ с 56 очками. И занимающего второе место "Оренбурга" на два очка меньше. На третьем месте "Крылья Советов" – 51 очко, "Тамбов", набравший 45 очков, расположился на четвертой позиции. Команды, занявшие два первых места, напрямую выходят в премьер-лигу, а третьей и четвертой командам ФНЛ предстоят переходные встречи с 13 и 14 клубами премьер-лиги.