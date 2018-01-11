"Сестренке за экзамен": благородный грабитель обчистил московскую пенсионерку у банкомата

Более 45 тысяч рублей стали добычей 28-летнего гостя столицы, из благородных побуждений вырвавшего из рук пенсионерки выданные банкоматом деньги и пустившегося наутек, сообщила пресс-служба столичного управления МВД. Камера наблюдения зафиксировала момент нападения.

Инцидент произошел днем 16 декабря в отделении Сбербанка на улице Академика Анохина. Жертвой злоумышленника стала 73-летняя москвичка, в этот момент снимавшая крупную сумму. На кадрах видно, как злоумышленник в капюшоне долго разговаривает по телефону, якобы дожидаясь своей очереди к банкомату. Женщина даже не успела притронуться к купюрам, поскольку грабитель оказался проворней — завладев деньгами, он тут же бросился к выходу.

Догнать преступника ни пенсионерке, ни еще одному посетителю Сбербанка не удалось. Сам он после задержания рассказал, что несколько часов прятался во дворах, а потом отправился домой на такси.

"Сестрёнке за экзамен надо было заплатить", — объяснил мотив своего поступка 28-летний приезжий, которому грозит до четырех лет лишения свободы по статье "Грабеж". Суда он будет дожидаться на свободе — его отпустили под подписку о невыезде.