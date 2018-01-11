Модернизированные танки Т-72 впервые выйдут на полигон "Алабино"

Перевооружение мотострелков Таманской дивизии на новую модификацию танка Т-72Б3 завершено, сообщает пресс-служба Западного военного округа. И сегодня же новые боевые машины впервые выйдут на полигон в подмосковном "Алабино".

Т-72Б3, по мнению его создателей, – на 80% новый танк. Российские конструкторы установили на него современный двигатель мощностью 1130 лошадиных сил, что сделало бронемашину еще подвижнее.

Заметно обновилась электроника: система управления огнем, тепловизионный прицел, автомат сопровождения целей. Теперь Т-72Б3 способен уничтожить противника в любое время суток на расстоянии до 5 километров. Кроме того, танк оснащен комплексом защиты последнего поколения "Реликт". Он способен остановить кумулятивный снаряд, который пробивает до 1000 миллиметров литой брони или, например, американский подкалиберный боеприпас М829А3 с бронепробитием до 800 миллиметров.