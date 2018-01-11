Кубок IBU. Пащенко занял второе место в индивидуальной гонке

В немецком Арбере начался пятый этап Кубка IBU. Состоялась индивидуальная гонка у мужчин, победу в которой одержал француз Жан-Гийом Беатрикс. Россиянин Петр Пащенко занял второе место.

Петр Пащенко допустил один промах и на 33 секунды отстал от француза Беатрикса. Который также промахнулся один раз и показал результат 53.31,5. Белорусский спортсмен Владимир Чепелин занял третье место.

Остальные российские биатлонисты заняли следующие места в итоговом протоколе. Семен Сучилов стал 16-м. 23 место у Алексея Слепова. На 32 позиции Эдуард Латыпов, а на 37 – Алексей Корнев.