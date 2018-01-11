Учебник, в котором Майдан назван революцией, отправлен на экспертизу

Школьный учебник по истории, в котором события 2014 года на Украине названы революцией, будет отправлен на дополнительную экспертизу.

Речь идет об учебнике "История России: начало XX — начало XXI века" (авторы Волобуев О.В., Карпачев С.П., Романов П.Н.), выпущенном издательством "ДРОФА". О том, что Майдан авторы учебника назвали революцией, сообщил сенатор от Крыма Сергей Цеков. После этого Совет Федерации по предложению спикера Валентины Матвиенко поручил комитету по науке, образованию и культуре изучить учебники по истории на предмет достоверности и корректности описания событий на Украине.

Как сообщает "Интерфакс", на заседании научно-методического совета по учебникам Минобрнауки РФ было решение отправить указанный ученик на проверку. Председательствовала на заседании министр образования и науки Ольга Васильева, 19 человек проголосовали за, двое воздержались.

Экспертизой учебника займется Российская академия наук, передает ТАСС. Ее результаты должны быть представлены в Минобрнауки в срок до 27 января.