Брэд Питт начал год с затворничества и походов к психотерапевту

После расставания c Анджелиной Джоли Брэд Питт начал вести гораздо более спокойный образ жизни, чем раньше. Актер нечасто выходит из дома и начал регулярно посещать психотерапевта. При этом звезда "Бойцовского клуба" поселился на той же улице, что и его бывшая супруга, сообщает Hollywood Life.

По данным источников, знакомых с Брэдом Питтом, тот купил дом, расположенный рядом с жилищем Анджелины Джоли, чтобы иметь возможность проводить больше времени с детьми. При этом актер предпочитает как можно реже появляться со своими малышами на публике, чтобы максимально обезопасить их от нежелательного внимания СМИ и зевак.

Питт также стал реже появляться на светских мероприятиях, предпочитая работать дома и в саду. Несколько раз в неделю актер проводит деловые встречи и регулярно посещает психотерапевта, чтобы как можно скорее оправиться от последствий развода.

Сообщается, что в настоящий момент Питт свободен и открыт для новых отношений, однако пока не нашел себе подходящую пассию.

Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись в 2016 году. В октябре 2017-го актера видели в компании 21-летней британской актрисы Эллы Пернелл. По итогам минувшего года Питт был признан одним из самых переоцененных актеров.