Australian Open. У Остапенко и Уильямс трудные соперницы

Australian Open. У Остапенко и Уильямс трудные соперницыЧитайте нас в Telegram
На Открытом чемпионате Австралии по теннису, первом в сезоне турнире "Большого шлема", прошла жеребьевка в мужском и женском одиночном разрядах. Лидеры мирового рейтинга узнали своих соперников и самый трудный старт будет у Елены Остапенко из Латвии и американки Винус Уильямс.
Победительница французского "Ролан Гаррос" Остапенко, "посеянная" в Мельбурне под номером №7, встретится уже в первом круге с опытной итальянской Франческой Скьявоне. А Уильямс-старшая (№5) – с сильной швейцарской Белиндой Бенчич.
Первый номер рейтинга WTA румынка Симона Халеп сыграет с австралийкой Дистани Айава. Вторая ракетка мира Каролин Возняцки (Дания) – с Михаэлой Бузарнеску (Румыния). Испанка Гарбинье Мугуруса ("посев" №3) – с Джессикой Понче из Франции.
В мужской части сетки больших угроз для фаворитов в первом круге нет. Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль играет с Виктором Эстрелла-Бкргосом из Доминиканской Республики. Швейцарец Роджер Федерер (№2) выйдет против Айяза Бедене из Словении.
Немецкий русский Александр Зверев (№4) будет играть с Томасом Фаббиано из Италии. Австриец Доминик Тим (№5) – с Гуидо Пелла из Аргентины. А вот третья ракетка Australian Open болгарин Григор Димитров и бельгиец Давид Гоффен (№7) ждут итогов квалификации: их соперники придут оттуда.
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