КХЛ. "Адмирал" нанес поражение "Барысу"

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался матчем во Владивостоке. "Адмирал" принимал "Барыс" и добился победы с результатом 3:1.

Первого гола пришлось ждать 22 минуты. Нападающий хозяев Артем Земченок отправил первую шайбу ворота "Барыса", которая оказалась единственной во втором периоде. После второго перерыва Максим Казаков развил преимущество "Адмирала". Но точный бросок Антона Сагадеева поставил под сомнение победу приморцев. В конце периода "Барыс" снял вратаря, но получил третью шайбу в пустые ворота. Андрей Алексеев установил окончательный счет – 3:1.

У "Барыса" осталось 63 очка, и клуб из Астаны занимает десятое место в восточной конференции. У "Адмирала" 55 очков и 12 место также на Востоке.