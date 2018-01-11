Зацепин рассказал, о ком именно писали "Песню про зайцев" и при чем тут бритва

"Есть только миг", "Песня про зайцев" и десятки других, которые не берет время. С момента выхода на экраны "Бриллиантовой руки", "Операции "Ы", "Кавказской пленницы", "31 июня" и других фильмов из золотой коллекции советского кинематографа прошли десятилетия, а песни, которые написал композитор Александр Зацепин, продолжают случать и петь люди разных поколений.

Зацепину 91 год, но по блеску в глазах может показаться, что дата в паспорте говорит неправду. Он со смехом вспоминает, как электробритва помогла ему написать знаменитый припев к "Песне про зайцев", и что в ней, оказывается, вообще должно было петься о "простом советском человеке", а вовсе не о "трын-траве" и зайцах, которым "все равно".

Впрочем, как и в случае с электробритвой, судьбоносному приглашению в качестве композитора в легендарные фильмы Гайдая, для которых он и написал большинство своих самых известных шлягеров, Зацепин тоже благодарит случай.

Впрочем, кроме счастливых встреч и творческих удач, судьба преподнесла композитору и много тяжелых испытаний. Он дважды хоронил своих детей и дважды становился вдовцом.

С первой супругой, которой он не смог укутать мехами и осыпать бриллиантами, как того ей хотелось, Зацепин развелся. А вот вторая супруга Светлана Третьякова, с которой он прожил 30 лет, стала для композитора настоящей Музой. Именно в тот период жизни он сочинил свои самые известные песни.

О том, какой именно случай свел Гайдая и Зацепина, как отреагировали критики в СССР на появление песни "Есть только миг", как композитор пытался построить семью с бывшей католической монахиней и о чем жалеет, композитор рассказал в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".