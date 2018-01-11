Устроивших застолье в рязанском диспансере врачей уволили с работы

Заведующая диспансерно-консультативном отделением рязанского кардиодиспансера была уволена после публикации записи, на которой Галина Лазарева вместе с коллегами устроила застолье в разгар рабочего дня, в то время как в коридоре врачей дожидались пациенты. Соответствующий приказ размещен на сайте областного Минздрава.

Речь идет об Областном клиническом кардиологическом диспансере, расположенном на улице Стройкова в самом центре Рязани. Один из пациентов медицинского учреждения, устав дожидаться приема, без стука заглянул в кабинет заведующей, где в тот момент якобы проходило совещание. На деле же врачи отмечали какое-то событие за накрытым столом.

"А вот такое собрание у нас. Такое собрание у заведующей отделением. Всё, всех увидели, всех посмотрели, будет направлено куда нужно", — пообещал молчащим медикам автор ролика и тут же покинул кабинет.

Спустя сутки последовала реакция областного Минздрава. Помимо Лазаревой, своей должности лишилась и заместитель главного врача по лечебной работе, а самому главврачу был вынесен выговор "за ненадлежащий контроль исполнения сотрудниками внутреннего трудового распорядка и своевременного оказания медицинской помощи пациентам".