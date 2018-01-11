Бог Кузя не признает вину

Андрей Попов, известный как Бог Кузя, заявил, что свою вину полностью отрицает, передает ТАСС. В четверг Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу дела о секте, лидером которой являлся Попов. Его обвиняют в избиении адептов и мошенничестве на сумму более 7 миллионов рублей.

Попова, главного бухгалтера секты Галину Марквич и двух его пособниц – Надежду Розанову и Жанну Фролушкину – задержали в сентябре 2015 года. В ходе обысков в квартирах по семи адресам изъято порядка 43 миллионов рублей и свыше 100 тысяч долларов, а также специфическая литература и экзотические животные, которых содержали в ненадлежащих условиях.

Обвинение считает, что Бог Кузя и его соратники создали некоммерческую организацию для получения прибыли с применением насилия и идеологической обработки. От РПЦ в 2007 году организация получила право участвовать в выставках-ярмарках, однако Попов вел активную пропаганду, критикуя православие и Московский патриархат.

К делу прилагаются заявления от одной женщины и четверых мужчин о применении к ним насилия со стороны Бога Кузи – тот совершал обряды, избивая адептов плеткой, ремнем и резиновым тапком.