Клятва Гиппократа и смертельный укол зятю: квартирный вопрос испортил врача

Душещипательная история на Украине: врач получил десять лет тюрьмы за то, что сделал смертельную инъекцию зятю. Решение по громкому делу вынес суд в Харькове. По данным следствия, мужчина заранее подготовился к преступлению — медицинский препарат выкрал на работе.

Препарат, который должен спасать жизни, врач использовал для убийства. В Харькове на десять лет лишения свободы осудили онколога. При этом медик погубил не пациента, а собственного зятя. Из-за квартирного вопроса. Шестидесятилетний Игорь Тихолиз сделал мужчине смертельный укол, спровоцировав сердечно-легочную недостаточность.

"Возле гаража он подошел к нему, сделал укол. Сергей успел позвонить: "Леша, Степаныч мне что-то вколол в ногу", — рассказывает брат погибшего Алексей Вдовыдченко.

В тот вечер, говорят родные погибшего, доктор сам пришел к зятю – отстаивать интересы дочери. Супруги собрались разводиться и накануне поссорились. Врач настаивал, чтобы мужчина переписал квартиру на жену. Получив очередной отказ, медик решился на убийство.

"Он ввел препарат андруан, который используется при переведении больных на искусственное дыхание", — пояснил прокурор Виктория Тугайбей.

Этого препарата нет в открытом доступе, его не найти в аптеках. Вероятней всего, хирург выкрал дозу на работе – в Харьковском институте радиологии.

"Смерть от такого укола наступает в течение сорока минут. Вообще, то, что врач пошел на такое преступление, — это ужасно", — считает врач неотложной помощи Андрей Звонков.

По версии следствия, доктор рассчитывал на то, что препарат в крови убитого не обнаружат. Сам обвиняемый несколько раз менял показания: сначала говорил о самообороне, затем настаивал на случайности, якобы ненароком уколол зятя шприцем с крысиным ядом.

"Просто он сам накололся и все. Никакой инъекции не было, ни одной! Шприц – не доказательство! Там нет ни отпечатков моих, ни крови потерпевшего, ни ДНК", — строит свою защиту обвиняемый Игорь Тихолиз.

Родные погибшего уверены: на убийство хирурга подтолкнула его жена.

"Там инициатор – теща. Сын любил ремонт машин, и она, видно, захотела, чтобы пятый муж был инженер", — считает отец погибшего Иван Вдовыченко.

Обе стороны намерены оспаривать приговор. Сроком не доволен врач, вступившийся за дочь, и родные погибшего, потерявшие родственника из-за квартирного вопроса.