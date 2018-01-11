Три российских фрегата будут достроены, несмотря на проблему с двигателями

Все три фрегата проекта 11356 будут достроены и переданы флоту. Об этом агентству "Интерфакс-АВН" заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов. Военачальник уточнил, что производство боевых кораблей было заморожено, так как для них не было силовых установок. Но сейчас этот вопрос решен. Российское предприятие "ОДК-Сатурн" в кратчайшие сроки наладило производство собственных двигателей.

Напомним, что 1 июня 2017 года на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге заместитель командующего ВМФ России Виктор Бурсук рассказал, что строительство трех кораблей проекта 11356 приостановлено из-за того, что Украина прекратила поставку силовых установок для них.

Всего российский флот заказал 6 фрегатов проекта 11356. Три из них уже полностью готовы и служат в ВМС.

Проект 11356 – серия небольших кораблей-сторожевиков. Водоизмещение около 4 тысяч тонн. Основное вооружение – высокоточные крылатые ракеты "Калибр-НК", плюс 100-миллиметровая пушка А-190. В море корабли могут находиться до 30 дней.