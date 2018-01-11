Спалившего БТР во время обеда солдата сняли на видео

Проголодавшийся солдат сжег БТР-82А и амуницию во время учений на полигоне в Астраханской области, попытавшись разогреть обед на костре. Сумму нанесенного ущерба оценили в 28 миллионов рублей, а самого рядового Семена Мережникова приговорили к шести месяцам в дисциплинарной воинской части, при этом освободив от выплаты компенсации. По окончании срока появилось видео, снятое на месте происшествия сослуживцами "главного героя".

ЧП, как отмечала пресс-служба Астраханского гарнизонного военного суда, произошло еще в мае, во время учебных стрельб. Мережников воспользовался перерывом и решил разогреть обед, но на свою беду развел костер рядом с бронетранспортером. Тяжелая машина была накрыта маскировочной сетью, брезентом и сухой травой, так что одного порыва ветра хватило для того, чтобы БТР вспыхнул как свеча. Спасти рядовому, судя по представленным кадрам, удалось только гранатомет и собственный автомат.

"Как он загорелся незаведенным?" — орал непосредственный начальник Мережникова, но в ответ слышал только версию о попытке разогреть консервы. Все происходит на фоне полыхающего на заднем плане БТР-82А.

Сумму ущерба оценили в 28 миллионов рублей, а признанного виновным солдата по решению суда отправили на полгода в дисциплинарный батальон.

