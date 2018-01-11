Пятьдесят миллионов за поддельные картины: мошенник выдавал себя за музейщика

В Москве мошенники взяли в долг 50 миллионов рублей под залог поддельных картин. Полиция сообщила о задержании одного из подозреваемых. По данным следствия, он вместе с сообщниками заключил с кредитором договор займа. Представились они сотрудниками одного из столичных музеев, в качестве залога предложили работы известных художников, к которым даже прилагались заключения искусствоведов.

"После передачи денежных средств оказалось, что картины и удостоверения на них являются поддельными. Сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по городу Москве совместно с инспекторами ДПС ГИБДД задержали 26-летнего жителя столицы", — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемый заключён под стражу, сейчас идут поиски сообщников.