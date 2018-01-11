Марк Уолберг получил в 1,5 тысячи раз больше Мишель Уильямс за фильм "Все деньги мира"

Очередной скандал разгорелся вокруг фильма Ридли Скотта "Все деньги мира", из которого вырезали все сцены с Кевином Спейси. Выяснилось, что исполнитель одной из ролей Марк Уолберг получил за съемки в картине в 1,5 тысячи раз больше, чем его коллега по ленте Мишель Уильямс, сообщает USA Today.

За участие во "Всех деньгах мира" Марк Уолберг получил 1,5 миллиона долларов, а его партнерша Мишель Уильямс — около тысячи долларов. За день съемок она получала примерно 80 долларов.

Ситуация обостряется тем, что когда в результате секс-скандала вокруг Кевина Спейси Ридли Скотт решил потратить 10 миллионов долларов на дополнительные съемки, режиссер заявил, что никто из задействованных в картине актеров не получит выплат за переработку.

Исключение Скотт сделал только для Кристофера Пламмера, который заменил Спейси.

Однако в начале 2018 года выяснилось, что представители Марка Уолберга тайно провели переговоры с режиссером, добившись дополнительных выплат для актера. Несмотря на то, что Уолберг и Уильямс работают с одним и тем же агентством William Morris Endeavor, зараплату последней не повысили.

Представители Скотта пока никак не комментируют эту новость.

Основанный на реальных событиях фильм "Все деньги мира" рассказывает о похищении внука американского миллиардера Жана Пола Гетти в 1973 году.

Роль Гетти должен был исполнять Кевин Спейси, однако в результате обрушившихся на него обинений в домогательствах, Ридли Скотт принял решение уволить Спейси и переснять все сцены с его участием.