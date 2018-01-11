Умер последний участник классического состава Motorhead

В Британии на 68-м году жизни скончался гитарист классического состава легендарной рок-группы Motorhead Эдди Кларк по прозвищу "Быстрый". Причиной смерти музыканта стала пневмония. Основатель Motorhead Лемми Килмистер скончался в 2015 году, сообщает Independent.

Другие подробности смерти Эдди Кларка пока неизвестны.

Кларк присоединился к Motorhead в 1976 году. С основателем группы Лемми Килмистером гитариста познакомил барабанщик команды Фил Тейлор. Он скончался в 2015 году.

Эдди Кларк сыграл на первых четырех альбомах Motorhead, выпущенных в период с 1976 года по 1982-й. Гитарист покинул группу во время тура по США, вскоре после выхода альбома "Iron Fist", который не понравился Кларку.

Покинув Motorrhead, британец основал группу Fastway вместе с бывшим басистом UFO Питом Вэем.

Собравшиеся в 1975 году Motorhead распались в 2015-м после смерти вокалиста Лемми Килмистера.