Госдума обеспокоена планами отлова бродячих собак во время чемпионата мира по футболу

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды выразил обеспокоенность планами министерства спорта организовать отлов бродячих собак в городах-участниках чемпионата мира-2018. Депутаты направили соответствующий запрос на имя министра спорта Павла Колобкова.

Председатель комитета Владимир Бурматов указал на многочисленные обращения, поступающие от граждан и зоозащитных организаций, которые усмотрели в планах минспорта очистить города от бродячих собак возможное массовое убийство животных. Экологи предлагают решить проблему более гуманными методами.

"Прошу вас обратиться в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых планируется проведение матчей чемпионата, поставив вопрос о необходимости регулирования численности безнадзорных животных гуманными методами, не предусматривающими гибель или нанесение увечий и травм животным", – говорится в запросе.

"Я вам назову некоторые расценки: за убийство одной собаки берут 6-9 тысяч рублей. За эти деньги можно спокойно осуществить отлов, вакцинацию и стерилизацию, содержание животных в пункте передержки, – приводит слова Бурматова "Парламентская газета". – Тревожные сигналы должны прекратиться. Это вопрос репутации для нашей страны. Потому что мы не дикари, чтобы массово убивать животных на улицах, скидывать их окровавленные трупы в машины и возить по всему городу."

Министр спорта Павел Колобков в ответ заявил, что его ведомство не планирует уничтожения бродячих животных в городах, где пройдут матчи чемпионата мира. " Городам-организаторам, а также министерствам природы и здравоохранения было поручено обратить внимание на проблему, и при ее решении избегать мер, которые могут быть расценены как жестокое обращение с животными и вызвать негативную реакцию общественности.", — говорится в ответе министра.