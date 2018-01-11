Дроны, атаковавшие базу РФ в Сирии, были собраны за границей

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Конфликт в Сирии 3 часа назад
Дроны, атаковавшие базу РФ в Сирии, были собраны за границейЧитайте нас в Telegram
Для сборки и применения беспилотников, атаковавшие российские объекты в Сирии, требовалась специальная инженерная подготовка. А взрывчатое вещество, которое использовалось в качестве начинки, невозможно изготовить в кустарных условиях. После детальной оценки боевых возможностей дронов военные эксперты пришли к выводу, что необходимые технологии террористам передали из-за границы, а масштаб угрозы выходит за пределы Сирии.
Очевидно, что эти боевые дроны были изготовлены в кустарных условиях, но из промышленных наборов, которые можно приобрести в розничной продаже. На это указывает этот аэродинамический профиль крыла, изготовленный из пенопласта. Такой можно сделать только в заводских условиях. А еще направляющие из фанеры, алюминевый профиль. У каждого такого дрона роль двигателя выполнял бензиновый двигатель объемом примерно 50 кубических сантиметров. Скорее всего, от мопеда или газонокосилки. Ну, и винты, тоже, промышленного производства.
И каждый раз новые типы и модификации беспилотников в Сирии обнаруживались через считанные дни после появления их в продаже в третьих странах.
Эти дроны тоже применялись впервые. После детального изучения специалисты министерства обороны делают выводы — для их создания нужны специальные знания в области аэродинамики и радиоэлектроники. Наведение на цель, штурманский расчет и разработка программы автоматического группового полета — сложная инженерная задача.
"Кроме того, координаты, заложенные в программах управления беспилотниками, по точности превышают общедоступные данные, которые можно получить, например, в Интернете", — пояснил Александр Новиков, начальник управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генерального штаба ВС РФ.
Возможно даже, это были данные войсковой разведки. Но кто их предоставил террористам?
Всё говорит о том, что это была хорошо спланированная, подготовленная операция. Особенно если помнить, что во время атаки дронов недалеко от сирийского побережья в воздухе дежурил американский самолет-разведчик.
"Не следует путать примитивную сборку представленных вам ударных дронов с заложенными при их разработке инженерно-техническими решениями", — заявил Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ.
Создание якобы кустарных бомб — тоже плод совместных усилий. Слишком уж они похожи на натовские 60-миллиметровые минометные мины. Металлические шарики — поражающие элементы. В качестве взрывчатого вещества — тетранитрат пента-эритрита, или ТЭН. Гораздо мощнее гексагена.
"Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине, на Шосткинском заводе химических реактивов. Оно не может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из других боеприпасов", — подчеркнул Новиков.
Сейчас проводятся специальные исследования с целью установления страны-изготовителя.
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