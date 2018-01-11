Что делают американские гаубицы в Германии. Эксклюзив "Вестей"

Глава МИД Германии предлагает поэтапный план отмены санкций ЕС против России. Об этом Зигмар Габриэль рассказал бизнесменам из Восточного комитета немецкой экономики. В свете политической ситуации на востоке Европы, убежден министр, не стоит наносить вред связям, которые создавались десятилетиями. И это заявление — из тех, что адресованы не только предпринимателям, но и политикам. Будет ли Берлин настаивать на соблюдении партнерами своих правил, непонятно, но именно из-за несоблюдения немецких правил полиция Германии отправила на штраф-стоянку американские гаубицы.

"Кто нас остановит? Мы ж с пушками!", — должно быть, подумало начальство польской транспортной фирмы, которую американцы подрядили перебросить из Польши в Германию шесть самоходок. И были неправы. Через несколько десятков километров после пересечения границы колонну завернула транспортная полиция Саксонии.



"Несмотря на то, что мы видим самоходные установки, с позиции полиции они ничем не отличаются от обычных грузов, — говорит представитель полиции Саксонии Томас Кнауп. — Такой груз должен быть зарегистрирован, должно быть получено разрешение, и только в этом случае вы получаете право в определенное время, по определенному маршруту перевезти груз".

Тут ни накладных, ни спецмашин сопровождения. Если кому-то придет в голову мысль спросить, чьи танки в центре Европы, на каком основании, откуда и куда — придется верить на слово. Фотография дня — немецкий полицейский объясняет американцам правила транспортировки крупногабаритных и сверхтяжелых грузов. Эти правила были нарушены абсолютно все.

Американские механики водители неразговорчивы. Это, конечно, не их забота, что где-то туши самоходок свисали с платформ, угрожая свалиться кому-нибудь на голову. Двое суток ушло на то, чтобы загнать установки на более подходящие тягачи.

Ближе к ночи, когда на автобане станет посвободнее, колонна продолжит движение по всем правилам — с документами, мигалками и сопровождением. Ее конечная цель — учебный центр НАТО Хоэнфельс в Баварии. Это еще примерно 300 километров.

Польский транспортный подрядчик теперь заплатит крупный штраф, а американцам, очевидно, стоит подумать об изменениях в "стратегии противодействия российской угрозе" – либо меньше гаубиц, либо больше тягачей.