Путин рассказал, что делает, если не знает, куда поставить ударение

Владимир Путин пообщался со школьниками, которые стали лучшими среди полумиллиона своих сверстников. Президент встретился с победителями конкурса сочинений на тему "Россия, устремленная в будущее". Зачем нужно знать историю страны, что делает Путин, если не знает, куда поставить ударение и почему ошибались большевики, когда хотели отменить семьи?

Почти три десятка школьников, чьи сочинения стали лучшими в России. А всего участвовали в конкурсе более 400 тысяч старшеклассников. Причем, среди самых популярных тем — сохранение исторического наследия и судьба малых городов.

Поздравить с победой учеников приехал и Владимир Путин. Разговор с президентом стал, по сути, обсуждением тех тем, о которых и высказывались школьники. Среди них, например, совсем не детская проблема — будущее института семьи, которое основатели марксизма-ленинизма отвергали, а воспитание детей готовы были доверить коммуне, мечтая о новом обществе.

"Практика показала, что отсутствие близкого человека, отсутствие мамы, отца не делает молодого человека полноценным, — отметил Владимир Путин. — Потому, что как бы красиво ни звучала идея, сформулированная ранее тем же Энгельсом, Марксом, а потом поддержанная Владимиром Ильичом Лениным у нас активно. На самом деле, они забыли про самые существенное, что лежит в основе воспитания полноценного человека — любовь. Вот когда нет любви близкого человека к ребенку, то тогда очень сложно ему почувствовать себя уверенным в себе. А уверенность, не самоуверенность, а уверенность в своих силах — это одно из фундаментальных качеств, необходимых для полноценного развития".

Немало работ посвящено тому, как сберечь отечественную культуру и, конечно же, русский язык. Стандарты зачастую размываются. Конечно, никто не застрахован от ошибок, но само внимание к нормам произношения говорит о многом.

"Вас часто ставят нам в пример в грамотности, как самого грамотного человека с грамотной речью", — призналась Лиза из Комсомольска-на-Амуре.

"Спасибо за комплимент вашим преподавателям. Но и я сам частенько обращаюсь перед какими-то публичными выступления к специалистам в области русского языка, чтобы некоторые вещи для себя прояснить, — рассказал ей президент России. – Были случаи, когда я перед какими-то выступлениями прямо из самолета звонил и спрашивал, куда ставить ударение?! Значимость языка — образуется нация. Без языка нет нации. Сокращение русского языка — тяжелый удар по носителям языка".

Конкурс был запущен президентом на форуме "Проектория" в Ярославле первого сентября 2017 года. Это своего рода ответ на инициативу самих молодых людей, которые все активнее хотят брать будущее страны в свои руки. Как, например, девятиклассник Иван Олейник из Крыма.

"Крым всегда был российский. Иногда он уходил, но всегда возвращался в свою гавань. Если бы Крым не был российским, я бы не был бы здесь", — отметил участник

"Это точно! Не был бы здесь, — засмеялся Путин. – Тут к бабке не ходи!"

Конкурс "Россия, устремленная в будущее" — пример последовательной молодежной политики. Для сегодняшних школьников в России — все условия. В свою очередь и молодежь уже не собирается на заработки за рубеж, как два десятилетия назад. Потому и речь в сочинениях, как у Константина Козляева из Калужской области — о своей родной стране, о том, как найти баланс между развитием городов, технологий и сохранением природы.

"Нужно бережно относиться, — говорит Путин об экологии. — Технологии мощные. Нанести ущерб природе очень просто. Нужно очень аккуратно. Часто человек просто вынужден прорубить просеку. Другой дороги иначе не будет. Если не будет дороги – не будет развития. Но есть одно правило, которое мы можем и должны внедрять у себя: если мы что-то у природы забрали в силу необходимости для развития, то должны воссоздать. Просеку прорубили — обязательно посадите рядом, воссоздайте в том же объеме, а еще лучше в лучше что-то и добавить. Тогда и ущерба не будет".

Такой разговор с президентом важен не только для школьников. Это еще и обратная связь — власть слушает и, главное, слышит молодежь. Тем более, что наболевших тем немало. Одна из них — подготовка современных рабочих кадров.

"Попросили написать статью в газету про рабочие профессии. Я пришла на стройку и попросила представить мне самого молодого, плечистого, красивого строителя. Это оказался 19-летний Славка", — рассказала Путину Ольга.

"То, что ты пришла и попросила познакомить тебе с плечистым молодым строителем, интересным молодым человеком – это нас не удивляет. Это нас не удивляет, — пошутил в ответ президент. – Бывшая система подготовки специалистов по рабочим профессиям у нас уже абсолютно не востребована. Она не может быть использована сегодня. Ее нужно обновлять. Что мы и стараемся делать. Мы организовали целую большую систему – с 2015 года стали проводить общенациональные соревнования по рабочим профессиям, ребята наши стали принимать участие на международных конкурсах по рабочим профессиям. И достигают прямо потрясающих, поразительных результатов".

Преподаватели, в том числе победитель конкурса "Учитель года России" Илья Демаков, уверены: умение изложить свои мысли на бумаге имеет особое значение в эпоху гаджетов.

"Это то живое общение с языком, которое происходит только так, когда есть ручка, бумага и лист, и можно изложить свою мысль. Вот эти чистые моменты, которые позволяют ребятам перешагнуть время, быть с другими людьми", — пояснил обладатель хрустального пеликана, учитель истории гимназии №116 из Санкт-Петербурга Илья Демаков.

Для победителей конкурсов — экскурсия по парку "Зарядье", одному из самых современных в российской столице. Многие в Москве впервые. И для школьников это уже настоящий праздник.

По-своему символично, что в год волонтера среди авторов сочинений немало тех, кто безвозмездно помогает людям.

Лучшие сочинения даже были изданы. Возможно, такой сборник теперь станет ориентиром для миллионов школьников. Немало работ победителей было как раз об учебе и образовании. И новый темп жизни — это еще и новые требования и стандарты.

"Мы всегда должны заниматься самоподготовкой, самообучением, — призвал ребят Путин. — Подготовка должны быть постоянной. Это должно быть нормой жизни каждого человека. Не так, что получил диплом, корочку, получил "пятерки", "четверки", и все. Забыл, возрадовался и положил на полку и сидишь, считаешь: шесть на ум пошло, семь с ума сошло, и забыл про это. Нет. Если хочешь быть хорошим специалистом, нужно каждый день заниматься подготовкой. Тогда будешь на гребне успеха".

Победителей конкурса Владимир Путин пригласил в детский образовательный центр "Сириус" на Черном море. Возможно, впечатления от поездки в один из лучших комплексов страны станут темой новых работ.