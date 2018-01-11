Астана находится во власти сильнейшего снегового шторма

Столица Казахстана — под мощным ударом стихии. На Астану обрушился снежный ураган со шквалистым ветром. Идти невозможно — сдувает. Ехать — сложно. Автомобили и автобусы на ходу превращаются в гигантские сугробы. Почти сутки был закрыт международный аэропорт. Отменены занятия в школах.

Скорость ветра до 108 километров в час. Ходьба в таких условиях — смесь фигурного катания и парусного спорта. Мощные порывы одним прохожим не дают сделать и шага, другие чтобы не стать унесёнными ветром хватаются за любую "соломинку".

Передвигаться за рулём не многим проще. Метель не прекращается почти сутки. Так что откопать свой автомобиль уже подвиг. Следующая проблема — отыскать дорогу. Перемёты, снежные заносы, а порой и такие внезапно появляющиеся на проезжей части объекты (по дороге катится шар) едва не обездвижили город.

Ветер такой силы, что гнёт дорожные знаки. Срывает с домов фрагменты кровли. Многотонный башенный кран вращается как жестяной флюгер.

Администрация столицы объявила в городе чрезвычайную ситуацию. Отменены занятия школьников и студентов. Руководителям предприятий рекомендовано приостановить работу.

В течение всего дня был закрыт и главный аэропорт страны. Задержаны и отменены десятки рейсов. Среди невольных гостей Астаны и пассажиры из России.

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Отстроенная среди бескрайних степных просторов столица Казахстана — Астана уже самим фактом своего существования противостоит стихии. И уж чем-чем, а сильным или даже очень сильным ветром местных жителей не удивишь.

Под ударом снежного шторма помимо Астаны оказались сразу несколько регионов в центре и на севере страны. И прогноз синоптиков неутешительны. Ещё несколько дней Казахстан продолжит заметать.