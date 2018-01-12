На Тайване выловили морских монстров, похожих на пришельцев

Представители Тайваньского научно-исследовательского института рыболовства поймали на глубине 350 метров нескольких жуткого вида созданий, напоминающих монстров или пришельцев. Эти уникальные обитатели океана были открыты меньше 30 лет назад и до сих пор плохо изучены, сообщает Fox News.

Вот так выглядит свежий улов тайваньских морских биологов.

1) Viper shark, huh? Kinda cute

2) Aww, lil guy looks so happy

3) OH GOD NO

4) *retching* pic.twitter.com/YR5Qyj6Cs8 — Patrick Monahan (@pattymo) 10 января 2018 г.

По словам ученых, "чудовища" являются представителями редкого вида "акул-гадюк" (Trigonognathus kabeyai), которые обитают на большой глубине и гибнут, если их поднять на поверхность. До конца неизвестно, почему это происходит, но биологи полагают, что из-за перепадов давления.

Эти рыбы были открыты в 1986 году, однако описали их только в 1990-м. Наткнуться на акул-гадюк, купаясь в Тихом океане, невозможно – они не приближаются к поверхности воды ближе чем на 150 метров во время охоты.

Длина тела "монстров" не превышает 50 сантиметров. Ученые говорят, что ночью акулы-гадюки способны светиться, чтобы лучше видеть добычу.