Футболист Вериссимо: слухи о переходе в "Спартак" распространяют не мои агенты

Бразильский футболист Лукас Вериссимо, на которого претендовал московский "Спартак", прокомментировал ситуацию вокруг своего предполагаемого трансфера в стан "красно-белых". В своем официальном заявлении защитник "Сантоса" рассказал о том, что интерес к его персоне со стороны московского клуба подогревал ненастоящий агент.

"За последнее время я слышал много разных слухов о себе, и теперь я бы хотел прояснить ситуацию, — приводит слова игрока Чемпионат.Com со ссылкой на adie.com.br. – Самые разные люди представляются моими агентами и выходят на рынок, преследуя свои интересы. Это вредит и мне, и моим настоящим агентам. Поэтому я хотел бы сообщить: моими агентами являются только Маркос Рибейро из компании MGS Sport и Апаресидо Инасио из AIRC Sport. Только к этим людям можно обращаться по поводу ведения переговоров и только они могут делать заявления от моего имени".

Также Вериссимо добавил, что для него сейчас является самым важным в данный момент.

"На сегодня я сосредоточен только на проведении хорошей предсезонной подготовки с "Сантосом". Все остальное – на плечах агентов. Добавлю, что имена тех людей, которые не были упомянуты мной выше, никак не связаны со мной и не представляют моих интересов. Спасибо за понимание".

Известно, что ранее об интересе "Спартака" к бразильцу заявлял Тиаго Тавейра, который представлялся как раз агентом футболиста.