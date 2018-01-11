"Бахубали: Рождение легенды": на российские киноэкраны вернулось индийское кино

11 января в России вышел самый кассовый индийский фильм — эпический приключенческий киноэпос "Бахубали: Рождение легенды". Фильм показал феноменальный результат в мировом прокате. В нашей стране "Бахубали: Рождение легенды" демонстрируется при поддержке "Цифрового телевидения" ВГТРК и Культурного центра имени Джавахарлала Неру.

Впервые за 30 лет в общенациональный российский кинопрокат выходит фильм индийского производства. Это эпический приключенческий блокбастер "Бахубали: Рождение легенды" режиссера Шришайла Шри Раджамули.

В России эта премьера станет беспрецедентной по размаху: фильм будет демонстрироваться в 236 кинотеатрах 130 городов страны, в том числе в многозальных кинотеатрах крупнейшей объединенной киносети "Синема Парк/Формула кино". Таким образом, "Бахубали: Рождение легенды" станет крупнейшим индийским релизом в современной истории российского проката.

Русскоязычный трейлер сразу после публикации в Интернете стал вирусным: трейлер моментально разошелся по соцсетям, набирая сотни тысяч просмотров. Пользователи были впечатлены масштабом съемок, качеством спецэффектов и, конечно, тем, насколько фильм далек от стереотипов, которые наше общество связывает с индийским кино. Трейлер за неделю вошел в топ-5 самых популярных на сайте Кинопоиск.

"Бахубали" — самый масштабный и кассовый проект за всю историю индийского кино. Он собрал в мировом прокате почти 400 миллионов долларов при бюджете в 70 миллионов.

В США премьера "Бахубали: Рождение легенды" состоялась в апреле 2017 года. В первый же уикенд фильм заработал в американском прокате 8,6 миллиона долларов, заняв четвертое место после "Сферы" с Эммой Уотсон и Томом Хэнксом (9,1 миллиона долларов), комедии "Как быть латинским любовником" (11,8 миллиона долларов) и восьмого "Форсажа" (18,5 миллиона долларов). Успех — грандиозный, ведь "Бахубали: Рождение легенды" показывали всего лишь 426 американских кинотеатров, тогда как "Сферу" — почти 3000. Общие сборы в США составили 20 миллионов долларов.

Российским прокатом "Бахубали: Рождение легенды" продолжает триумфальное шествие по миру, а после нашей страны эстафету примет Китай.

Снятый с применением новейших спецэффектов, ошеломляюще зрелищный, фильм переворачивает представления зрителя о возможностях современного кино. Картина рассказывает историю благородного героя Бахубали, прекрасной принцессы Девасены и их любви, что оказалось сильнее власти, алчности, предательства, великих войн и самой смерти.

"Бахубали: Рождение легенды" — один из самых необычных фильмов, которые выходят в России. Потрясающие сборы в мировом прокате и ажиотаж, который вызвала русскоязычная версия трейлера, дают уверенность в том, что фильм ждет большой успех и у нас. После проката "Бахубали" индийское кино вернется на российский кинорынок", — считает генеральный директор дистрибуционной компании MVK Павел Смирнов.

Это подтверждает и аналитика от компании "Фильм Про Promo", показавшей отличные результаты в работе над крупными отечественными и зарубежными фильмами последних лет. Именно "Фильм Про Promo" провела интегрированные кросс-платформенные промо-кампании таких кинолент, как "Сфера" с Эммой Уотсон и Томом Хэнксом, самого успешного мультфильма школьных каникул 2016 года "Норм и Несокрушимые" и других.

В российский прокат фильм выпускает дистрибуционная компания MVK. в 2017 году она выпустила в прокат научно-фантастические триллеры "Сфера" с Эммой Уотсон и Томом Хэнксом и "Грейсфилд" Матье Рэтхи, анимационный фильм "Колобанга. Привет, Интернет!" от продюсера Александра Реввы, а также две французские комедии: "Мальчишник в Паттайе" и "Возьми меня штурмом".

Одним из первых релизов компании MVK стала лента Лоры Пойтрас "CITIZENFOUR. Правда Сноудена", показавшая лучший результат по сборам в актуальной документалистике за последние 10 лет. Также в копилке компании захватывающий фильм "Одиссея", ставший самой кассовой французской драмой в российском прокате за 4 года, анимационный приключенческий фильм "Норм и Несокрушимые", документальная картина "Наваждение" Алекса Гибни и официальный фильм Зимних олимпийских игр 2014 года в Сочи — "Кольца мира" Сергея Мирошниченко.