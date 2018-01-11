Клиническая русофобия или о чем написала Юлия Иоффе

"Чего хочет Путин?" — заголовок, под которым в заокеанском журнале "Атлантик" (между прочим, одном из старейших в США и весьма авторитетном) вышла статья Юлии Иоффе. Тут, как говорится, прекрасно все — от, скажем так, страшной обложки с оттенками красного до содержания. Очевидно, по задумке автора и оно должно было получиться не менее пугающим. Текст огромный. Пересказывать можно долго. Ну, а если вкратце — полный набор: армия хакеров для вторжения во внутренние дела Соединенных Штатов, шпионы, вспомнила даже подзабытую всеми Анну Чапман. Якобы комплексы российского президента и его окружения в связи с тем, что "Америка не уважает Россию". Автократический режим, давление на журналистов. И так далее. Короче говоря, налицо — очередная попытка демонизировать российское руководство. Вполне в духе тех, кто сам уютно устроился за границей. Можно вспомнить хотя бы недавнюю даже не статью, а целую книгу Маши Гессен про некий "российский тоталитаризм". Она вообще стала бестселлером. Ну и Юлия Иоффе не отстает. Хотя, во-первых, в современной России никогда не жила. А, во-вторых, в самих Штатах едва ли может считаться образцом объективного журналиста, который внимательно работает с фактами.

В пространном опусе под названием "Чего на самом деле хочет Путин?" он – второй, после президента: фотография Виктора Минина расположена почти сразу под заголовком. С Юлией Йоффе они встретились на студенческих соревнованиях по компьютерным играм, где, если верить статье, среди мерцающих экранов и банок с энергетиками "тесно связанный со спецслужбами" Минин "передает накопленные знания молодежи".

"Угол подачи и угол зрения на всю эту информацию – он, конечно, крайне странный, — констатирует председатель правления Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Виктор Минин. — Там написано, что какое-то глубокое взаимодействие, в том числе, в рамках этих соревнований с силовыми структурами. Это тоже некая надуманность. Потому что у нас разговора об этом не было. Но она откуда-то эту информацию почерпнула. И попытка с нашей стороны внести коррективу в данный формат не была услышана главным редактором".

Строго говоря, компьютерная игра Capture the Flag, за которой наблюдала журналистка, была придумана в Санта-Барбаре. В нее играют, в том числе в США. Но искать хакеров там Юлии Йоффе в голову не пришло, как не показалось важным и рассказать экспертам, о чем, собственно, она пишет статью.

Пранкеры Вован и Лексус, например, вообще были уверены, что интервью у них берут для статьи об интересных людях России. И только после публикации узнали, что они и "обученные Мининым хакеры", "частички большой кампании против западных ценностей".

"От нас ей ничего не удалось получить скандального, — рассказывает пранкер Владимир Кузнецов (Вован). — Или каких-то, компрометирующих нас заявлений. Поэтому то, что ей не хватило, что она не получила, она просто дополнила своим личным мнением. И она не стеснялась, что вот пранкеры и эти мифические хакеры – это все звенья одной цепи, звенья "большого заговора" против США, против Запада".

А ведь это самое мнение уже однажды стоило Юлии Йоффе работы. В другом престижном издании Politico, будучи сотрудником которого, в собственном Twitter она выложила фейковую новость — будто Иванка Трамп займет в Белом доме комнаты первой леди. Но лжи показалось мало. И Йоффе добавила: мол, либо президент занимается сексом с дочерью, либо грешит кумовством, что хуже? Договор с ней в Politico немедленно расторгли. А в Atlantic — заключили. Вранье, конечно, враньем, а информационная война — по расписанию.

"Сейчас много журналистов пишут о России. Но главный вопрос, который им задают — будут ли они лояльны к "линии партии", — отмечает эксперт по связям с общественностью Джон Вароли. — Я говорю об этом с сарказмом. Под "линией партии" я подразумеваю партию войны, которая на самом деле существует в американском правительстве. Это люди, которые хотят конфликта с Россией. Они имеют огромное влияние на уважаемые СМИ. И я знаю, что сотрудников сейчас выбирают исключительно в соответствии с тем, согласны они писать то, что нужно или нет".

И с этой точки зрения Юлия Йоффе – идеальный кандидат. С удовольствием расскажет, например, как журналистов РБК увольняли якобы за материал о неких фабриках троллей. Когда материал вышел, сами псевдо-пострадавшие версию сразу опровергли. Но за океаном эту часть истории предпочли не публиковать.

"Это не журналистика! И не аналитика! – убежден журналист, политолог Стефен Эберт. — Эти люди просто продаются, причем за деньги. Я, конечно, все понимаю: у людей есть своя программа, свой план действий. У всех она есть, у меня тоже, например. Но получается как-то не очень: те, чья точка зрения отличается, им высказываться не дают. При этом в качестве экспертов приглашают таких людей, как Йоффе и Гессен. И говорят: это и есть люди, которые знают Россию изнутри! Ну, я бы так не сказал, знаете ли!".

Кстати, фамилию Юлии Йоффе можно найти не только на страницах уважаемых американских изданий. Еще – в списке источников, на которых основан очередной доклад о "нападках России на демократию". В 200-страничном документе группа товарищей-демократов снова обвиняет Москву во всех преступлениях. И требует дать отпор. В качестве иллюстраций – как раз страшилки от Йоффе про хакеров, ущемление свобод и тиранию. Неправда, конечно. Зато платят хорошо.