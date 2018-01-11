Большой разговор со СМИ: Путин отказался от предложенной в подарок клюшки Третьяка

В редакции "Комсомольской правды" собрались руководители российских информагентств и печатных СМИ на большой разговор приехал Владимир Путин. Вначале всех поздравил: 13 января — День российской печати. Затем выслушал вопросы. Один из главных — предстоящее 18 марта голосование и уже стартовавшая предвыборная кампания. Президент признался, чего от нее ждет.

"Этот предвыборный период в известной степени общество всегда напрягает, потому что, к сожалению, и часто всякой пены много появляется, — отметил Путин. – Но, тем не менее, он хорош тем, что дает возможность, повод людям высказаться, поговорить о проблемах страны, поговорить о тех путях, которые разные люди предлагают для решения этих проблем. В общем, это полезно на мой взгляд. Это освежает дискуссию, обостряет ее, главное, чтобы все было в рамках закона и в соблюдение этических и моральных норм. Буду рад увидеть, услышать интересные, красивые и полезные предложения по развитию страны".

Конечно, спрашивали главу российского государства о недавней безуспешной атаке беспилотников на российские объекты в Сирии в ночь с 5 на 6 января. Такие дроны были применены террористами впервые, российские специалисты подробно их изучили. Владимир Путин рассказал, что это за машины, заявил: знает кто стоит за провокацией и объяснил причем здесь Турция, а еще поделился деталями телефонного разговора с турецким лидером, который состоялся в стенах редакции издания за несколько минут до встречи с журналистами.

"Я перед тем, как войти в этот зал, из соседнего кабинета разговаривал с президентом Турции. Мы, в том числе, обсуждали эту ситуацию. Я уверен, что ни турецкие военные, ни турецкое руководство, ни турецкое государство не имеют к этому инциденту никакого отношения, — подчеркнул президент России. — Что касается самих этих нападений, то нет сомнений в том, что они хорошо подготовлены. Мы знаем, когда и где передавались эти беспилотные аппараты, сколько их. Эти летательные аппараты закамуфлированы, хочу это подчеркнуть, закамуфлированы под кустарное производство. На самом деле там совершенно очевидно есть элементы высокотехнологичного характера. Там провокаторы были, но не турки. И мы знаем, кто они такие, знаем, сколько и кому они платили за эту провокацию".

При этом у Путина не возникло сомнений, что дроны были хорошо подготовлены. Это касается систем радиолокации и наведения через космос, систем сброса боеприпаса высокоточным образом — сброс проводился автоматически. При этом сам маршрут был выстроен так, чтобы эти летательные аппараты вернулись в место их запуска. Президент России согласен со специалистами Генштаба: высокотехнологичные элементы беспилотников не могут быть выполнены кустарным способом.

Еще одна горячая тема — Украина и Донбасс, непрекращающийся конфликт. Помимо мнения президента о ситуации в стране-соседке и возможных сценариях ее разрешения, глава информагентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поинтересовался: как президент относится к новогодней поездке своего украинского коллеги на Мальдивы? Якобы Петр Порошенко на праздники арендовал целый остров.

"Что касается президента Украины, то я не знаю, где он проводил свои новогодние праздники. Но не считаю, что это зазорно президенту выехать куда-то за границу и провести там с семьей какое-то время", — ответил Путин.

"Он же говорит, что страна воюет, что война у него там, а он на Мальдивах!" – пояснил Киселев.

"Я об этом не знаю ничего, мне достоверно об этом ничего не известно, поэтому мне сложно комментировать. Во всяком случае, он богатый человек, и может себе позволить выехать с семьей за границу, в том числе и на Мальдивы, или на какие-то другие острова, — ответил Путин. — Что касается перспектив урегулирования на Донбассе, то это приобретает характер замороженного конфликта. Никто в этом не заинтересован, в том числе и Россия. Мы бы хотели, чтобы ситуация была решена, чтобы она разрешилась. Но разрешилось так, чтобы она не вызывала озабоченность ни у кого, кто проживает на ее территории. Я сейчас на хочу ничего предрешать, я много раз об этом говорил, хочу еще раз повторить: Россию вполне бы устроило, если бы были полностью реализованы Минские соглашения".

Прокомментировал Владимир Путин и критику США по поводу предстоящих в России выборов и некоторых кандидатов. По словам президента, любое вмешательство во внутренние дела России, в том числе и в выборы — недопустимо. Законы едины для всех.

"Тот персонаж, о котором вы упомянули, — намекнул Путин на Навального,— он же не единственный, кого не допустили (до участия в выборах президента России), почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации и у руководства других стран, говорит о том, кого они бы хотели продвинуть в политическую сферу России и кого они бы хотели видеть в руководстве страны, и видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на кого они опираются. В этом смысле они прокололись, лучше бы они помолчали. А в целом самое главное не то, кого допустили или не допустили, самое главное в том, чтобы мы внутри страны понимали и четко следовали букве закона, понимали, что нарушение закона, от кого бы оно не исходило, оно не допустимо и в ходе избирательной компании в том числе".

До большого разговора со СМИ Владимир Путин в редакции "Комсомолки" успел заглянуть в радиорубку. Он вошел туда как раз во время прямого эфира, осмотрел стенд-музей, и подержал в руках хоккейную клюшку Владислава Третьяка. От предложения ее принять в подарок, правда, отказался. А затем попросил ведущих передать привет радиослушателям. Те в ответ протянули президенту микрофон. И Путин лично пожелал здоровья россиянам и еще раз поздравил всех с прошедшими праздниками.