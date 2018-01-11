Новости Общество

Все видео этой рубрики
11 января 201822:13

Большой разговор со СМИ: Путин отказался от предложенной в подарок клюшки Третьяка
Читайте нас в Telegram

В редакции "Комсомольской правды" собрались руководители российских информагентств и печатных СМИ на большой разговор приехал Владимир Путин. Вначале всех поздравил: 13 января — День российской печати. Затем выслушал вопросы. Один из главных — предстоящее 18 марта голосование и уже стартовавшая предвыборная кампания. Президент признался, чего от нее ждет.

"Этот предвыборный период в известной степени общество всегда напрягает, потому что, к сожалению, и часто всякой пены много появляется, — отметил Путин. – Но, тем не менее, он хорош тем, что дает возможность, повод людям высказаться, поговорить о проблемах страны, поговорить о тех путях, которые разные люди предлагают для решения этих проблем. В общем, это полезно на мой взгляд. Это освежает дискуссию, обостряет ее, главное, чтобы все было в рамках закона и в соблюдение этических и моральных норм. Буду рад увидеть, услышать интересные, красивые и полезные предложения по развитию страны".

Конечно, спрашивали главу российского государства о недавней безуспешной атаке беспилотников на российские объекты в Сирии в ночь с 5 на 6 января. Такие дроны были применены террористами впервые, российские специалисты подробно их изучили. Владимир Путин рассказал, что это за машины, заявил: знает кто стоит за провокацией и объяснил причем здесь Турция, а еще поделился деталями телефонного разговора с турецким лидером, который состоялся в стенах редакции издания за несколько минут до встречи с журналистами.

"Я перед тем, как войти в этот зал, из соседнего кабинета разговаривал с президентом Турции. Мы, в том числе, обсуждали эту ситуацию. Я уверен, что ни турецкие военные, ни турецкое руководство, ни турецкое государство не имеют к этому инциденту никакого отношения, — подчеркнул президент России. — Что касается самих этих нападений, то нет сомнений в том, что они хорошо подготовлены. Мы знаем, когда и где передавались эти беспилотные аппараты, сколько их. Эти летательные аппараты закамуфлированы, хочу это подчеркнуть, закамуфлированы под кустарное производство. На самом деле там совершенно очевидно есть элементы высокотехнологичного характера. Там провокаторы были, но не турки. И мы знаем, кто они такие, знаем, сколько и кому они платили за эту провокацию".

При этом у Путина не возникло сомнений, что дроны были хорошо подготовлены. Это касается систем радиолокации и наведения через космос, систем сброса боеприпаса высокоточным образом — сброс проводился автоматически. При этом сам маршрут был выстроен так, чтобы эти летательные аппараты вернулись в место их запуска. Президент России согласен со специалистами Генштаба: высокотехнологичные элементы беспилотников не могут быть выполнены кустарным способом.

Еще одна горячая тема — Украина и Донбасс, непрекращающийся конфликт. Помимо мнения президента о ситуации в стране-соседке и возможных сценариях ее разрешения, глава информагентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поинтересовался: как президент относится к новогодней поездке своего украинского коллеги на Мальдивы? Якобы Петр Порошенко на праздники арендовал целый остров.

"Что касается президента Украины, то я не знаю, где он проводил свои новогодние праздники. Но не считаю, что это зазорно президенту выехать куда-то за границу и провести там с семьей какое-то время", — ответил Путин.

"Он же говорит, что страна воюет, что война у него там, а он на Мальдивах!" – пояснил Киселев.

"Я об этом не знаю ничего, мне достоверно об этом ничего не известно, поэтому мне сложно комментировать. Во всяком случае, он богатый человек, и может себе позволить выехать с семьей за границу, в том числе и на Мальдивы, или на какие-то другие острова, — ответил Путин. — Что касается перспектив урегулирования на Донбассе, то это приобретает характер замороженного конфликта. Никто в этом не заинтересован, в том числе и Россия. Мы бы хотели, чтобы ситуация была решена, чтобы она разрешилась. Но разрешилось так, чтобы она не вызывала озабоченность ни у кого, кто проживает на ее территории. Я сейчас на хочу ничего предрешать, я много раз об этом говорил, хочу еще раз повторить: Россию вполне бы устроило, если бы были полностью реализованы Минские соглашения".

Прокомментировал Владимир Путин и критику США по поводу предстоящих в России выборов и некоторых кандидатов. По словам президента, любое вмешательство во внутренние дела России, в том числе и в выборы — недопустимо. Законы едины для всех.

"Тот персонаж, о котором вы упомянули, — намекнул Путин на Навального,— он же не единственный, кого не допустили (до участия в выборах президента России), почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации и у руководства других стран, говорит о том, кого они бы хотели продвинуть в политическую сферу России и кого они бы хотели видеть в руководстве страны, и видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на кого они опираются. В этом смысле они прокололись, лучше бы они помолчали. А в целом самое главное не то, кого допустили или не допустили, самое главное в том, чтобы мы внутри страны понимали и четко следовали букве закона, понимали, что нарушение закона, от кого бы оно не исходило, оно не допустимо и в ходе избирательной компании в том числе".

До большого разговора со СМИ Владимир Путин в редакции "Комсомолки" успел заглянуть в радиорубку. Он вошел туда как раз во время прямого эфира, осмотрел стенд-музей, и подержал в руках хоккейную клюшку Владислава Третьяка. От предложения ее принять в подарок, правда, отказался. А затем попросил ведущих передать привет радиослушателям. Те в ответ протянули президенту микрофон. И Путин лично пожелал здоровья россиянам и еще раз поздравил всех с прошедшими праздниками.

Коротко

22:39

Ассанж получил гражданство Эквадора

21:41

Избирательный фонд Путина закончил сбор средств

19:28

Путин обвинил США в агрессии против российских СМИ

17:57

ЦИК: избирательные счета открыли 16 кандидатов в президенты

17:48

Американский атомный бомбардировщик устроил тренировку над Балтикой

16:10

Дроны, атаковавшие Хмеймим, были запрограммированы заранее

15:15

РКК "Энергия" предлагает освещать Заполярье со спутников

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Политика

Показать все новости

Популярное видео

Показать все новости

Фотолента

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Большой разговор со СМИ: Путин отказался от предложенной в подарок клюшки Третьяка

Большой разговор со СМИ: Путин отказался от предложенной в подарок клюшки Третьяка

2 часа назад
ЦИК: избирательные счета открыли 16 кандидатов в президенты

ЦИК: избирательные счета открыли 16 кандидатов в президенты

6 часов назад
Ассанж стал гражданином Эквадора

Ассанж стал гражданином Эквадора

1 час назад
Что делают американские гаубицы в Германии. Эксклюзив "Вестей"

Что делают американские гаубицы в Германии. Эксклюзив "Вестей"

3 часа назад
Клиническая русофобия или о чем написала Юлия Иоффе

Клиническая русофобия или о чем написала Юлия Иоффе

1 час назад
"Будем вас уничтожать": Жириновский устроил дебош в прямом эфире

"Будем вас уничтожать": Жириновский устроил дебош в прямом эфире

3 часа назад
Спекулянты влюблены в рубль. К чему это приведет

Спекулянты влюблены в рубль. К чему это приведет

14 часов назад
Нужна помощь: Василине Леневой необходимы модульные протезы ног

Нужна помощь: Василине Леневой необходимы модульные протезы ног

08.01.2018 12:35
"Движение вверх" собрало уже полтора миллиарда

"Движение вверх" собрало уже полтора миллиарда

2 часа назад
Мужчины, слава и тюрьма: разбитая жизнь ослепшей звезды Валентины Малявиной

Мужчины, слава и тюрьма: разбитая жизнь ослепшей звезды Валентины Малявиной

6 часов назад
Неподражаемый Михаил Державин. Лучшие роли

Неподражаемый Михаил Державин. Лучшие роли

10.01.2018 20:50
Пособие по уходу за детьми-инвалидами забывают повысить уже почти пять лет

Пособие по уходу за детьми-инвалидами забывают повысить уже почти пять лет

10 часов назад
Первая сигарета ведет к зависимости более чем в 60% случаев

Первая сигарета ведет к зависимости более чем в 60% случаев

14 часов назад
Ограбление в центре Парижа: налетчиков не остановили ни охрана, ни сигнализация

Ограбление в центре Парижа: налетчиков не остановили ни охрана, ни сигнализация

2 часа назад
"Бахубали: Рождение легенды": на российские киноэкраны вернулось индийское кино

"Бахубали: Рождение легенды": на российские киноэкраны вернулось индийское кино

2 часа назад
Путин рассказал, что делает, если не знает, куда поставить ударение

Путин рассказал, что делает, если не знает, куда поставить ударение

3 часа назад
Астана находится во власти сильнейшего снегового шторма

Астана находится во власти сильнейшего снегового шторма

3 часа назад
Дроны, атаковавшие базу РФ в Сирии, были собраны за границей

Дроны, атаковавшие базу РФ в Сирии, были собраны за границей

3 часа назад
BMW построит свой завод в Калининграде

BMW построит свой завод в Калининграде

5 часов назад
Мать мальчика из рекламы H&M не считает ее расистской

Мать мальчика из рекламы H&M не считает ее расистской

5 часов назад
Американский атомный бомбардировщик устроил тренировку над Балтикой

Американский атомный бомбардировщик устроил тренировку над Балтикой

6 часов назад
Солнечный свет влияет на снижение веса

Солнечный свет влияет на снижение веса

6 часов назад
Землян пригласили на панорамную экскурсию в центр Галактики

Землян пригласили на панорамную экскурсию в центр Галактики

7 часов назад
Китайских коммунистов призвали остерегаться гедонизма и роскоши

Китайских коммунистов призвали остерегаться гедонизма и роскоши

7 часов назад
Пьяный байкер взмыл на три метра после смертельного столкновения на бразильской трассе

Пьяный байкер взмыл на три метра после смертельного столкновения на бразильской трассе

7 часов назад
Смерть порнозвезд: актеров недетского кино не считают людьми

Смерть порнозвезд: актеров недетского кино не считают людьми

7 часов назад
Новорожденный, брошенный матерью в Самаре, замерз на улице

Новорожденный, брошенный матерью в Самаре, замерз на улице

7 часов назад
В Египте откопали древнейшую канцелярию фараонов

В Египте откопали древнейшую канцелярию фараонов

7 часов назад
В России начали выпускать новый "Стингер"

В России начали выпускать новый "Стингер"

7 часов назад
Госдума обеспокоена планами отлова бродячих собак во время чемпионата мира по футболу

Госдума обеспокоена планами отлова бродячих собак во время чемпионата мира по футболу

8 часов назад
Умер последний участник классического состава Motorhead

Умер последний участник классического состава Motorhead

8 часов назад
Искусственный интеллект обучили "подсматривать" мысли

Искусственный интеллект обучили "подсматривать" мысли

8 часов назад
Бог Кузя не признает вину

Бог Кузя не признает вину

8 часов назад
Зацепин рассказал, о ком именно писали "Песню про зайцев" и при чем тут бритва

Зацепин рассказал, о ком именно писали "Песню про зайцев" и при чем тут бритва

8 часов назад
РКК "Энергия" предлагает освещать Заполярье со спутников

РКК "Энергия" предлагает освещать Заполярье со спутников

9 часов назад
Устроивших застолье в рязанском диспансере врачей уволили с работы

Устроивших застолье в рязанском диспансере врачей уволили с работы

9 часов назад
Брэд Питт начал год с затворничества и походов к психотерапевту

Брэд Питт начал год с затворничества и походов к психотерапевту

9 часов назад
C этого ток-шоу в 1972 году началась игромания

C этого ток-шоу в 1972 году началась игромания

9 часов назад
Ужин с Дональдом Трампом разыграют в лотерею

Ужин с Дональдом Трампом разыграют в лотерею

10 часов назад
Москву ждет самая холодная ночь с начала зимы

Москву ждет самая холодная ночь с начала зимы

10 часов назад
В Новой Зеландии найдены останки гигантской вымершей летучей мыши

В Новой Зеландии найдены останки гигантской вымершей летучей мыши

10 часов назад
Таксистам не будут выплачивать возмещения по КАСКО

Таксистам не будут выплачивать возмещения по КАСКО

11 часов назад
СКР - Польше: версия о взрыве на борту Качиньского проверялась и не подтвердилась

СКР - Польше: версия о взрыве на борту Качиньского проверялась и не подтвердилась

11 часов назад
Павел Дуров напомнил, что Telegram &mdash; не из "этой страны"

Павел Дуров напомнил, что Telegram — не из "этой страны"

11 часов назад
WADA: данные от хакеров Fancy Bears давно устарели

WADA: данные от хакеров Fancy Bears давно устарели

11 часов назад
Маленького Артемку спасет пересадка почки

Маленького Артемку спасет пересадка почки

12 часов назад
Минфин начинает массированную скупку валюты, чтобы отвязать рубль от нефти

Минфин начинает массированную скупку валюты, чтобы отвязать рубль от нефти

12 часов назад
Корреспондента ВГТРК не пропустили на территорию Украины

Корреспондента ВГТРК не пропустили на территорию Украины

12 часов назад
10 советов доктора Беленкова: насколько безопасны "сердечные капли"

10 советов доктора Беленкова: насколько безопасны "сердечные капли"

12 часов назад
933
Бузова рассказала, почему у нее нет собственной квартиры

Бузова рассказала, почему у нее нет собственной квартиры

13 часов назад
Нужно успокоиться? Поможет футболка любимого человека

Нужно успокоиться? Поможет футболка любимого человека

14 часов назад
К выходу готовится странный мультфильм из Перу - "Махнем на Луну!"

К выходу готовится странный мультфильм из Перу - "Махнем на Луну!"

14 часов назад
Первый концерт и "Зимние грезы" Чайковского: Госоркестр Татарстана приглашает в консерваторию

Первый концерт и "Зимние грезы" Чайковского: Госоркестр Татарстана приглашает в консерваторию

1 час назад