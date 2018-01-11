Футбольный ЦСКА отправил нападающего Базелюка в чешскую "Зброевку"

Российский футболист Константин Базелюк сменил московский ЦСКА на представителя чемпионата Чехии – "Зброевку" из Брно. Сообщается, что условия перехода молодого нападающего подразумевают арендное соглашение до лета 2018 года. Однако по окончании сделки чешский клуб будет иметь приоритетное право выкупа игрока у московских армейцев.

"Зброевка" занимает в чемпионате Чехии 12-ю строчку: в 16 играх команда из Брно одержала четыре победы, трижды сыграла вничью и потерпела девять поражений. В активе клуба 15 очков.

Базелюк же текущий сезон также в аренде в составе махачкалинского "Анжи". На счету россиянина шесть матчей, результативными действиями игрок не отличался.