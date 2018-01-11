"Движение вверх" собрало уже полтора миллиарда

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Фильм "Движение вверх" 1 час назад
"Движение вверх" собрало уже полтора миллиардаЧитайте нас в Telegram
Полтора миллиарда рублей. Это сборы российского блокбастера "Движение вверх" за две недели показа, по данным ЕАИС. Российская спортивная драма стала лидером проката за новогодние праздники.
Фильм рассказывает об успехе советских баскетболистов на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. "Движение вверх" основано на реальных событиях. Золото Олимпиады-72 стало первым в истории олимпийских побед отечественных баскетболистов. Впервые за 36 лет были повержены боги баскетбола – американская сборная. За три секунды до конца матча советские баскетболисты, уступая в счете, вырвали победу. Итог матча 51:50.
Фильм "Движение вверх" – третий проект телеканала "Россия 1" и студии "Три Тэ" Никиты Михалкова. Это не просто блокбастер — здесь и романтика, и драма, и юмор.
По кассовым сборам фильм уже побил знаменитую "Легенду №17", став новой картиной в почетном списке отечественных фильмов-миллиардеров. Успех подтверждают и данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения: в 10 баллов из 10 "Движение вверх" оценили 73 процента посмотревших кино. И более 90 процентов зрителей рекомендуют ленту к просмотру. На фильм идут и во второй, и в третий раз. Это тот случай, когда фильм и зритель нашли друг друга.
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